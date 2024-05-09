Не тратьте лишнее на Michelin и Continental: что такое шины "второй линии" и когда их следует покупать

На этом можно хорошо сэкономить

При покупке шин нужно обращать внимание на такие нюансы как сезонность, высота протектора, профиль, состав и многое другое. И, конечно, на цену, ведь на рынке представлено множество вариантов в разных ценовых категориях. И, конечно, хочется купить максимально качественный товар за небольшие деньги.

Именно для этого придумали шины второй линии. Об их особенностях рассказывает Роман Мельниченко из Hotline.

Что такое шины

Это шины, не являющиеся лидерами рынка с точки зрения узнаваемости бренда, но входящие в одну группу с лидерами рынка. К примеру, Continental, Bridgestone, Nokian и так далее. Все эти крупные компании, крупные бренды имеют дополнительные бренды, под которыми выпускаются более доступные линейки шин. Они и называются "второй линией". Такие шины доступнее, но качественнее, ведь при их производстве используют наработки материнской лидерской компании. В цену этой резины не входят затраты на продвижение бренда и рекламу, поэтому они дешевле.

Правда, во многих случаях такие шины могут быть несколько устаревшими, но их возможностей и характеристик вполне достаточно для большинства водителей. А теперь подробно разберем, какие именно бренды второй линии имеют крупнейшие лидерские компании. Французская компания Michelin имеет дочерние бренды как BFGoodrich и Cliber. Они качественные, известные и долговечные, а по цене относятся к средней категории. Также компания имеет более дешевые бренды. Это Orium, Tigar, Comoran, Taurus и так далее. История этих брендов почти одинакова. Небольшие местные заводы в Польше, Венгрии, Сербии в начале 90-х или 2000 годов присоединили к Michelin. Стоят они как непонятные китайцы, но имеют довольно интересные характеристики.

Шины Goodyear американской компании производятся с 1988 года. Они дорогие, но имеют бюджетные аналоги. К примеру, Kelly, которые в США также очень популярны. Они хороши и имеют широкий модельный ряд.

Continental – мощный немецкий производитель, имеющий дочерние компании Gislaved (ими оснащались авто Volvo) и Barum (известные своими долговечными летними шинами). Больше информации о шинах разных производителей смотрите в видео.

Ранее "Телеграф" писал, что такое наварные шины и обманывают ли на таком украинцев. Стоят такие шины гораздо дешевле новых.