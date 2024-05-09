Точно не бита и не крашена? На СТО показали, как работают толщиномеры нового поколения

Новый толщиномер поможет обнаружить следы ремонта или ДТП

Для определения толщины слоя краски на автомобиле используют специальный прибор, известный как толщиномер краски. Он может быть полезен как для обычных автолюбителей, которые регулярно меняют автомобили и ищут подержанные автомобили, так и для автосервисов или во время соглашения о купле-продаже подержанных автомобилей.

Такой прибор позволяет точно определить толщину лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля и дает объективную информацию о состоянии автомобиля. Но толщиномеры разных поколений также имеют разную эффективность. В Сети показали, в чем разница и какой прибор лучше выбирать.

Чем особен новый толщиномер

Благодаря этому прибору, мастер на автосервисе или другой квалифицированный специалист сможет точно определить, было ли авто в столкновении, производилось ли восстановление кузова и покраски (насколько толщина текущего покрытия отличается от заводского). Заметим, что у нового автомобиля толщина покрытия обычно не превышает 1–1,8 мм, в то время как у восстановленного покрытия может быть до 2,5 мм, иногда даже больше, особенно при серьезных повреждениях кузова.

Прибор нового поколения показывает еще и тип восстановленного покрытия. Поэтому если вы покупаете автомобиль и сомневаетесь в честности продавца, предложите измерить толщину краски, чтобы убедиться, что он не был в ДТП.

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