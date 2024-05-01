Не только фольга на стекла: 4 совета, как защитить машину от солнца

Солнце может существенно навредить автомобилю

Летом кузов машины темного цвета поглощает в два раза больше тепла, чем аналогичные модели светлых тонов. А постоянное воздействие ультрафиолета часто приводит к выцветанию краски, деформации корпуса, повреждениям пластиковых деталей и даже покрышек.

Конечно, идеальным вариантом для жаркого периода будет авто белого или серебристого цвета. Но есть несколько простых способов избежать нежелательных "летних" последствий даже для классических черных внедорожников.

Выбирайте место для парковки правильно

Один из самых простых способов защитить автомобиль от перегрева — выбрать правильное место парковки. Не стоит оставлять машину под прямым солнцем на долгое время, особенно в самые жаркие часы. Идеальным вариантом будет парковка под навесом, в гараже, крытом паркинге или в тени деревьев.

Пользуйтесь солнцезащитой

Если удачно запарковаться не удалось, не пренебрегайте подручными средствами, чтобы защитить кузов от солнца. Это могут быть складные навесы, защитные чехлы, специальные пленки для окон и кузова, которые блокируют ультрафиолетовые лучи и предотвращают выцветание краски.

Тонировка стекол также может быть неплохим вариантом солнцезащиты, поскольку современные пленки гарантируют практически полную защиту от ультрафиолета. Единственный критерий – уровень затемнения должен соответствовать требованиям ПДД.

Регулярно ухаживайте за кузовом

Кузову также следует уделять внимание, чтобы защитить его от солнечного воздействия. Регулярная мойка и восстановительные полировки помогут сохранить краску подольше и защитят от выцветания. Различные воски с защитными компонентами продлят жизнь кузова.

Не забывайте о защите интерьера

Пластиковые детали и салон автомобиля также нуждаются в защите от солнца лучей. Пользуйтесь средствами для ухода за пластиковыми и кожаными деталями, которые предотвратят их выцветание и деформацию. Также пригодятся солнцезащитные шторки для стекол, чтобы защитить салон от прямого солнечного света.

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