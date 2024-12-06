Что делать, если повестка вручена с нарушениями

Выдавать документ может только уполномоченное лицо

Сотрудники ТЦК и СП могут проводить оповещение военнообязанных граждан где угодно. Однако процедура вручения повесток должна соответствовать законодательным нормам.

Юрист Дмитрий Франчук в комментарии для "РБК-Украина" объяснил, как распознать нарушения и защитить свои права в таких случаях. По словам юриста, повестка должна содержать:

название территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

подпись и фамилия руководителя ТЦК и СП;

место и время явки;

цель вызова;

личные данные военнообязанного;

предупреждение об ответственности за неявку.

Франчук отмечает, что повестку должны вручать только лично или через уполномоченные лица под подпись. Ее также могут отправить по почте, но с обязательным уведомлением о вручении.

Повестка должна быть должным образом оформлена, а ее вручение происходить без принуждения. Документы, выданные на блокпостах или в общественном транспорте без подтверждения личных данных , недействительны.

"Если повестку заполнили неправильно или вручили неправильно, вы вправе не подписывать ее. Если вас заставляют сделать это под давлением или угрозами, это нарушение ваших прав", — подчеркнул юрист.

Юрист также добавил, что полицейские могут вручать повестки только при наличии поручения от ТЦК, подтвержденного соответствующими документами.

Что делать в случае нарушений

Если повестка оформлена неправильно или вручена ненадлежащим образом, военнообязанный может составить акт об отказе от ее получения или об ее отсутствии. Юрист советует привлекать к этому процессу свидетелей, если есть такая возможность.

"Следует обратиться к юристу за консультацией. Он поможет вам правильно оценить ситуацию, подготовить необходимые документы и определить стратегию подачи иска", — объясняет Дмитрий Франчук.

Он рассказывает, что исковое заявление нужно составить правильно. В нем нужно указать свои требования, обосновать их доказательствами со ссылками на соответствующие законодательные нормы.

"Исковое заявление необходимо подать в административный суд по месту жительства ответчика (органу, выславшему повестку)", — добавил юрист.

Франчук отметил, что для подачи иска необходимо иметь копию повестки, доказательства нарушений при ее вручении, а также другие документы, подтверждающие позицию военнообязанного.

Юрист добавил, если суд признает, что повестка была вручена с нарушением закона , то все дальнейшие действия на ее основании могут быть признаны незаконными. Он также предупредил, что в случае игнорирования нарушений во время вручения повестки военнообязанный может быть привлечен к ответственности за неявку.

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