Замініть двірники на літні: це збереже вам час та скло

Щітка склоочисника – необхідний елемент в автомобілі

Багато водіїв іноді забувають про важливість склоочисників для безпеки в дорозі. Але вартість цих пристроїв не настільки критична, щоб ризикувати своїм авто, а іноді здоров’ям та життям.

У двірників може бути багато дефектів, оскільки їх конструкція постійно піддається інтенсивному впливу зовнішніх чинників. А можливо, ви просто користуєтесь склоочисниками не за сезоном.

Літні та зимові двірники: у чому відмінності

Часто літніми щітками називають традиційні каркасні двірники. Їхня основна перевага – доступна ціні, тому вони стандартно встановлюються на більшості моделей економ-класу.

У зимових щіток механізм ідентичний класичному каркасному варіанту, однак вони мають гумовий чохол, що повністю покриває їх зовні. Всі рухомі частини двірників надійно приховані, що запобігає утворенню льоду та промерзанню.

Двірники рухаються ривками

Це одна з найчастіших проблем. Найімовірніше, повідець склоочисника, на якому він тримається, розхитався. Це характерно для каркасних моделей без спойлера, тому що на великій швидкості повітря починає піднімати їх. Ще одна причина – адаптер для кріплень ненадійно тримає щітку. У такому разі найкращим рішенням буде заміна склоочисників на безкаркасні моделі з аеродинамічним спойлером.

Поздовжні смуги на склі

Такі смуги від роботи двірника можуть свідчити про тріщини на гумі. Зазвичай гума швидко тріскається, якщо чистити замерзле лобове скло або на скло, вкрите грязюкою, що засохла. Можна спробувати почистити гуму щіток або замінити на двірники з графітовим напиленням, яке запобігає зледенінню.

Багато неочищених плям на склі

Якщо на склі залишаються плями, скоріше за все, притискні коромисла каркасних щіток або розхитані, або забруднені. Можна спробувати почистити шарніри двірників чи перейти на сучасніші безкаркасні склоочисники.

Поганий контакт зі склом

Великі плями або каламутня на склі можуть свідчити про деформацію двірника, через що він не повністю прилягає до скла, або на гуму потрапила смола або інша в’язка речовина, утворюючи жирну плівку. У такому разі скло слід вимити засобом для чищення, переважно в автомийці, або зробити полірування. Якщо проблема не зникне, двірник несправний і вимагає заміни.

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