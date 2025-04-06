Кто в Украине может выйти на пенсию в 50 лет: кому разрешен досрочный выход

Пенсия за особые заслуги: кто имеет право на доплату к основной пенсии.

Многодетные матери в Украине имеют право на досрочный выход на пенсию. Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, могут оформить пенсию уже с 50 лет, при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины. Как предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В случае, если детей воспитывал отец, он также имеет право на досрочную пенсию, но не раньше 55 лет и при условии 20 лет страхового стажа.

Государство также предусмотрело надбавку к пенсии за особые заслуги — от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, согласно количеству воспитанных детей.

Такая надбавка предоставляется как матерям, так и отцу (если он воспитывал детей).

Время ухода за детьми также учитывается в страховом стаже:

До 01.01.2004 — для матерей, которые не работали, при наличии свидетельства о рождении.

С 01.01.2004 – для работающих матерей, если они получали пособие по уходу.

С 01.01.2005 – автоматически засчитывается в стаж по данным реестра застрахованных лиц.

Эти социальные гарантии призваны поддержать семьи с большим количеством детей и признать особый вклад таких родителей в развитие общества.

Ранее "Телеграф" писал о том, что пенсия мужа может начисляться не только ему, а и его жене. Это возможно в случае смерти украинца, то есть выплата будет назначена в связи с потерей кормильца.