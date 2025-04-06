Кого точно не мобилизуют в 2025 году: появились новые изменения для двух категорий мужчин
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От мобилизации освобождают тех, кто учится или преподает в определенных условиях — что именно прописали в законопроекте.
Кабинет Министров Украины одобрил изменения в статью 23 Закона Украины " О мобилизационной подготовке и мобилизации ", касающиеся отсрочки от мобилизации для педагогических работников и получателей образования.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кто получит отсрочку:
- Учащиеся профтех училищ и студенты колледжей при условии, что они начали обучение не позднее года до достижения предельного возраста для базовой военной службы и учатся по дневной или дуальной форме.
- Студенты университетов – если они учатся в рамках стандартного срока выполнения образовательной программы.
- Докторанты, интерны, резиденты также имеют право на отсрочку.
- Те, кто впервые получает образование на уровень выше предыдущего, согласно статье 10 Закона "Об образовании".
Кто из педагогов не подлежит мобилизации:
- Педагогические, научно педагогические и научные работники ЗВО, колледжей, школ, профтехов и научных учреждений.
- Условия: официальное трудоустройство по основному месту работы на ставку не менее 0,75.
- Также это касается педагогов государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования (эколого-натуралистическое, военно-патриотическое, научно-техническое направление и т.п.), работавших на 01.01.2025 и продолжающих работать.
Эти изменения должны обеспечить стабильность образовательного процесса в стране даже в период мобилизации.
Ранее "Телеграф" писал о том, что всеобщая мобилизация в Украине продолжается. В то же время, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Кто получит освобождение от мобилизации в апреле?