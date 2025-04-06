Кого точно не мобилизуют в 2025 году: появились новые изменения для двух категорий мужчин

От мобилизации освобождают тех, кто учится или преподает в определенных условиях — что именно прописали в законопроекте.

Кабинет Министров Украины одобрил изменения в статью 23 Закона Украины " О мобилизационной подготовке и мобилизации ", касающиеся отсрочки от мобилизации для педагогических работников и получателей образования.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кто получит отсрочку:

Учащиеся профтех училищ и студенты колледжей при условии, что они начали обучение не позднее года до достижения предельного возраста для базовой военной службы и учатся по дневной или дуальной форме.

при условии, что они начали обучение не позднее года до достижения предельного возраста для базовой военной службы и учатся по дневной или дуальной форме. Студенты университетов – если они учатся в рамках стандартного срока выполнения образовательной программы.

– если они учатся в рамках стандартного срока выполнения образовательной программы. Докторанты, интерны, резиденты также имеют право на отсрочку.

также имеют право на отсрочку. Те, кто впервые получает образование на уровень выше предыдущего, согласно статье 10 Закона "Об образовании".

Кто из педагогов не подлежит мобилизации:

Педагогические, научно педагогические и научные работники ЗВО, колледжей, школ, профтехов и научных учреждений.

Условия: официальное трудоустройство по основному месту работы на ставку не менее 0,75.

Также это касается педагогов государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования (эколого-натуралистическое, военно-патриотическое, научно-техническое направление и т.п.), работавших на 01.01.2025 и продолжающих работать.

Эти изменения должны обеспечить стабильность образовательного процесса в стране даже в период мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал о том, что всеобщая мобилизация в Украине продолжается. В то же время, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Кто получит освобождение от мобилизации в апреле?