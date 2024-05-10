Как превратить обычное авто в собачкомобиль: главные правила безопасной поездки с животными

Животное может сильно нервничать в новой обстановке, поэтому нужно обезопасить и его, и других

В Украине не запрещено ездить на машине с собаками или другими домашними животными. Более того, правилами дорожного движения это пока тоже никак не регламентируется, хотя четвероногие иногда более дисциплинировано следуют ПДД.

И хоть у Верховной Рады была попытка внести изменения в ПДД касательно перевозки животных, проект закона пока так и остался проектом. Тем не менее, отправляясь в поездку с четвероногими друзьями, нужно позаботиться о безопасности и комфорте как своем, так и животного.

Подготовьте все необходимое

Поездка на авто — это всегда стресс для собаки. Прежде чем куда-то отправиться, убедитесь, что взяли с собой все любимые штучки вашего питомца: его игрушки, миску для воды и еды, а также другие специальные средства, которые могут понадобиться во время поездки.

Используйте специальную переноску или ремень безопасности

Когда ваш питомец находится в автомобиле, он должен быть надежно защищен от возможных опасностей. Проще говоря, зафиксирован. Для этого используйте специальные переноски или ремни безопасности, предназначенные для путешествия с животными. Это поможет предотвратить травмы в случае аварии и обеспечит безопасность собаке и другим пассажирам. Также не позволяйте собаке высовываться в окно. Прежде всего, это навредит самому животному.

Не оставляйте питомца в горячей машине

В жару температура в машине может очень быстро подняться. Не оставляйте собаку в закрытой машине без вентиляции даже на короткое время. Если вам все же нужно оставить припаркованное авто, убедитесь, что собака в безопасности, у нее есть вода и доступ к свежему воздуху.

Планируйте остановки

Если поездка рассчитана на три и более часов, регулярные остановки не только позволят вашему питомцу расслабиться и сходить в туалет, но и поспособствуют его общему комфорту. Выбирайте безопасные места для остановок, где собака сможет погулять под присмотром.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в киевском метро разрешат бесплатно перевозить собак. Правда, есть ряд условий.