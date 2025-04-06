"Надо было заставить их подписать соглашение об ископаемых": министр финансов США сделал возмутительное заявление об Украине

Бессент соврал, что украинцы якобы "умоляли США", чтобы Зеленскому разрешили посетить Белый дом

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украину нужно было "заставить" подписать соглашение о полезных ископаемых еще до момента визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Подписание соглашения якобы сорвалось из-за перепалки в Белом доме.

Об этом он заявил в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Бессент в частности сказал, что якобы в конце марта все уже было готово к подписанию соглашения, однако Зеленский, мол, виноват, поскольку "сорвал подписание" документа из-за ссоры в Белом доме.

"Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире", — посетовал министр.

Более того, Бессент заявил, что президент Украины якобы трижды собирался подписывать договор, но три раза так и не сделал этого. Бессент также соврал, что украинцы якобы "умоляли США", чтобы Зеленскому разрешили посетить Белый дом.

"Надо было заставить их подписать соглашение еще до визита в Белый Дом… Зеленский должен был просто явиться, пообедать с нами. Если он хотел что-то обсудить — там было 9 американцев. Мы могли бы обсудить все еще тогда на месте", – добавил он.

Соглашение по добыче полезных ископаемых – что известно

США представили Киеву новый проект соглашения, предусматривающий почти полный контроль американцев над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины без гарантий безопасности. К тому же в новом соглашении по недрам нет ни слова о деньгах для Украины. Что нужно знать о соглашении о полезных ископаемых – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Зеленский подтвердил, что Украина получила документ. У Трампа не скрывают, что ждут от Украины скорого подписания нового соглашения, однако проблема в том, что украинская сторона наверняка не сможет принять выдвинутые условия. Именно поэтому Трамп уже прибег к угрозам, обещая Зеленскому "большие проблемы".