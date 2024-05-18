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Чтобы машина ездила 20 лет: водителям рассказали, как правильно ухаживать за двигателем

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Продлить жизнь двигателя несложно
Продлить жизнь двигателя несложно. Фото linkedin.com

Как обеспечить авто продолжительную и счастливую жизнь, соблюдая простые правила эксплуатации

Чтобы ваш автомобиль служил как можно дольше и работал без проблем, важно соблюдать так называемую "умную эксплуатацию". Своевременное ТО и обслуживание при первой необходимости должны стать для вас обычными ритуалами.

Можно сохранить жизнь вашего автомобиля, соблюдая простые правила. В Сети назвали 8 полезных привычек водителя, которые продлят жизнь двигателя.

Регулярно меняйте моторное масло

Делайте это каждые 6-8 тыс. км пробега. Правильно подобранное и качественное масло позволяет сохранить оптимальные условия работы двигателя, предотвращая его перегрев и повышенный износ.

Регулярно меняйте антифриз

Антифриз отвечает за регулировку температуры двигателя, предотвращая перегрев или замерзание системы охлаждения в различных погодных условиях. Меняйте его каждые два года, чтобы не нарваться на дорогостоящий ремонт.

Следите за чистотой радиатора

С течением времени радиатор может загрязняться от пыли, насекомых и других загрязнений, препятствующих свободному потоку воздуха через его ребра. Следовательно, его нужно чистить, чтобы двигатель не закипел, особенно летом.

Регулярно заменяйте фильтры

Фильтры отвечают за очистку воздуха, горючего и масла от загрязнений и вредных частиц. Через некоторое время фильтры загрязняются и теряют свою эффективность. Меняйте их каждый раз, как меняете масло в двигателе.

Следите за топливными форсунками

Со временем форсунки могут загрязняться от нефтепродуктов или отложений. Если вы заподозрили неисправность в их работе, сразу обращайтесь в сервис. Промедление может привести к капитальному ремонту двигателя.

Своевременно меняйте ремень двигателя

Ремень двигателя также изнашивается, теряет гибкость и эластичность, что может привести к его разрыву во время работы двигателя. Такая поломка "на ходу" выльется вам в покупку нового мотора.

Правильно "стартуйте" в зимнем режиме

После запуска холодного двигателя дайте ему поработать несколько минут. Это помогает подготовить автомобиль к работе, предотвращает возможные проблемы с системой выхлопа и сохраняет долговечность мотора.

Ранее "Телеграф" писал о самых распространенных ошибках при вождении, которые вредят двигателю. Моторное масло там играет не последнюю роль.

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