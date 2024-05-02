Так вы убиваете самую дорогую часть авто: водителям рассказали о самых распространенных ошибках при езде

Берегите двигатель авто, ведь ремонтировать его дороже всего

Самым дорогим элементом автомобиля является двигатель. Современные моторы имеют ресурс 300-400 тысяч (иногда больше, в зависимости от модели), но это при условии, что за ними заботятся и хорошо ухаживают.

А еще — не допускают наиболее распространенных ошибок, касающиеся принципов управления. В этом материале "Телеграф" рассказывает, как нужно управлять автомобилем во избежание неисправностей двигателя.

Стиль вождения

Чрезмерное ускорение или резкое торможение может отрицательно сказаться на работе двигателя. Плавный разгон и спокойное торможение не только упрощают нагрузку на механизм, но и сохраняют его в рабочем состоянии на длительное время.

Оптимальные показатели оборота двигателя

Слишком низкие или слишком высокие обороты двигателя могут навредить ему. При низких оборотах двигатель обязательно перегружается, а при высоких может перегреться и даже выйти из строя. Для двигателей, работающих на бензине, оптимальными оборотами являются 2000-4000, а для дизельных — от 1500 до 3000 оборотов в минуту.

Заправка некачественным горючим

Использование топлива низкого качества может привести к загрязнению двигателя, а также к проблемам с топливными системами. Следует выбирать проверенные заправки и высококачественное топливо, чтобы предотвратить негативные последствия для двигателя. Поэтому лучше не вестись на неизвестные АЗС, у которых топливо на несколько гривен дороже. Там торгуют топливом неизвестного происхождения, которое может иметь низкое октановое число или вообще быть фальсификатом.

Дешевое или поддельное масло

Обслуживание двигателя требует использования высококачественной смазки. Использование дешевого или поддельного масла может привести к недостаточному смазыванию деталей, перегреву и износу двигателя. Поэтому выбирайте только проверенное масло. Какое именно выбрать для транспортного средства, читайте в руководстве по эксплуатации.

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