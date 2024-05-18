Щоб машина їздила 20 років: водіям розповіли, як правильно доглядати за двигуном

Як забезпечити авто тривале і щасливе життя, дотримуючись простих правил експлуатації

Щоб ваш автомобіль служив якнайдовше і працював без проблем, важливо дотримуватися так званої "розумної експлуатації". Вчасний ТО та обслуговування за першої потреби мають стати для вас звичними ритуалами.

Можна зберегти життя вашого автомобіля, дотримуючись простих правил. В Мережі назвали 8 корисних звичок водія, які продовжать життя двигуна.

Регулярно міняйте моторне мастило

Робіть це кожні 6-8 тис. км пробігу. Правильно підібране та якісне мастило дозволяє зберегти оптимальні умови роботи двигуна, запобігаючи його перегріву та підвищеному зносу.

Регулярно міняйте антифриз

Антифриз відповідає за регулювання температури двигуна, запобігаючи перегріву або замерзанню системи охолодження в різних погодних умовах. Міняйте його кожні два роки, щоб не нарватися на дорогий ремонт.

Стежте за чистотою радіатора

З часом радіатор може забруднюватися від пилу, комах та інших забруднень, що перешкоджають вільному потоку повітря через його ребра. Отже, його треба чистити, щоб двигун не закипів, особливо влітку.

Регулярно замінюйте фільтри

Фільтри відповідають за очищення повітря, пального та масла від забруднень та шкідливих часток. Через певний проміжок часу фільтри забруднюються та втрачають свою ефективність. Змінюйте їх щоразу, як міняєте мастило в двигуні.

Стежте за паливними форсунками

З часом форсунки можуть забруднюватися від нафтопродуктів або відкладень. Якщо запідозрили несправність в їхній роботі, одразу звертайтеся у сервіс. Зволікання може призвести до капітального ремонту двигуна.

Своєчасно міняйте ремінь мотора

Ремінь мотора також зношується, втрачає гнучкість та еластичність, що може призвести до його розриву під час роботи двигуна. Така поломка "на ходу" стане вам у купівлю нового мотора.

Правильно "стартуйте" із зимового режиму

Після запуску холодного двигуна дайте йому попрацювати кілька хвилин. Це допомагає підготувати автомобіль до роботи, запобігає можливим проблемам з системою вихлопу та зберігає довговічність мотора.

Раніше "Телеграф" писав про найпоширеніші помилки при водінні, які шкодять двигуну. Моторне мастило там відіграє не останню роль.