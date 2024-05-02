Назван самый надежный двигатель Toyota в 2024 году: проверьте, есть ли ваш автомобиль в перечне

Он способен не ломаться долгие годы

Двигатель Toyota 2GR FSE известен своей исключительной надежностью и долговечностью, что делает его одним из силовых агрегатов Toyota, которым больше всего доверяют. Этот двигатель V6, который Toyota производит с 2004 года, сверхнадежен и производителен. Именно на нем они проезжали более 500 тысяч километров.

Благодаря алюминиевому блоку, системе газораспределительного механизма DOHC и мощности от 249 до 360 л.с. 2GR FSE выделяется своими достойными возможностями. Примечательно, что оснащен инновационной системой двойного впрыска, которая повышает производительность и эффективность потребления топлива. Об этом пишет Hotcars.

Как и любая техника, и этот двигатель имеет недостатки. В частности, такие как утечка масла и скрип протяженного шкива. Поэтому здесь важно профилактическое техническое обслуживание, которое нужно проводить каждые 50 тысяч километров.

Какие модели авто оснащены этим двигателем?

Двигатель 2GR FSE претерпел минимальные изменения с момента своего дебюта в 2005 году. Он отличается легкой конструкцией и надежной работой. Инновационная система двойного впрыска двигателя D-4S, которая до сих пор используется в Toyota Camry 2024 года, способствует его эффективности и мощности.

Двигатель Toyota 2GR-FSE используется в некоторых моделях автомобилей Toyota и Lexus. К примеру:

Toyota Crown (третье поколение и позже) Toyota Mark X Toyota Highlander (второе поколение) Lexus ES (пятое поколение) Lexus GS (третье поколение) Lexus IS (второе поколение) Lexus RX (третье поколение)

Ранее "Телеграф" писал, что самые распространенные ошибки при езде могут вызвать неисправности двигателя, а это самый дорогой элемент в авто. Поэтому следует знать эти нюансы.