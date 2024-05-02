Назван самый надежный двигатель Toyota в 2024 году: проверьте, есть ли ваш автомобиль в перечне
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Он способен не ломаться долгие годы
Двигатель Toyota 2GR FSE известен своей исключительной надежностью и долговечностью, что делает его одним из силовых агрегатов Toyota, которым больше всего доверяют. Этот двигатель V6, который Toyota производит с 2004 года, сверхнадежен и производителен. Именно на нем они проезжали более 500 тысяч километров.
Благодаря алюминиевому блоку, системе газораспределительного механизма DOHC и мощности от 249 до 360 л.с. 2GR FSE выделяется своими достойными возможностями. Примечательно, что оснащен инновационной системой двойного впрыска, которая повышает производительность и эффективность потребления топлива. Об этом пишет Hotcars.
Как и любая техника, и этот двигатель имеет недостатки. В частности, такие как утечка масла и скрип протяженного шкива. Поэтому здесь важно профилактическое техническое обслуживание, которое нужно проводить каждые 50 тысяч километров.
Какие модели авто оснащены этим двигателем?
Двигатель 2GR FSE претерпел минимальные изменения с момента своего дебюта в 2005 году. Он отличается легкой конструкцией и надежной работой. Инновационная система двойного впрыска двигателя D-4S, которая до сих пор используется в Toyota Camry 2024 года, способствует его эффективности и мощности.
Двигатель Toyota 2GR-FSE используется в некоторых моделях автомобилей Toyota и Lexus. К примеру:
- Toyota Crown (третье поколение и позже)
- Toyota Mark X
- Toyota Highlander (второе поколение)
- Lexus ES (пятое поколение)
- Lexus GS (третье поколение)
- Lexus IS (второе поколение)
- Lexus RX (третье поколение)
Ранее "Телеграф" писал, что самые распространенные ошибки при езде могут вызвать неисправности двигателя, а это самый дорогой элемент в авто. Поэтому следует знать эти нюансы.