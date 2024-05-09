ТОП-3 самых надежных двигателей по мнению автоэкспертов: они точно не подведут

Выяснилось, что одними из самых надежных являются японские двигатели.

Можно ли выбрать один лучший двигатель? Конечно, нет. Существует более десятка производителей автомобилей, каждый из которых работает над усовершенствованием и модернизацией своих ГИС.

Автоэксперты определили трех лидеров по надежности среди двигателей, которые получили самые высокие оценки от водителей и испытаны временем. Эти двигатели показали лучшие результаты и пользуются большим спросом. Интересно, что все они японского производства и вышли на рынок больше лет назад.

Honda

Третье место заняли двигатели Honda R20. Их ресурс превышает 200 тысяч километров. А секрет надежности – в качестве деталей и простоте конструкции. Регулярное обслуживание, в частности, регулировка клапанов каждые 40 тысяч километров, помогает сохранить их в рабочем состоянии очень долго. То есть, если следовать советам по эксплуатации, двигатель будет верно служить, пока не сносятся цилиндры.

Toyota

Второе место принадлежит двигателям Toyota серии 1-AZ, установленным в RAV-4 и Avensis. Их ресурс также составляет около 200 тысяч километров. Эти двигатели отличаются от Honda доступностью оригинальных деталей и низкими затратами на ремонт. В общем, среди "японцев" восстановить его получится самое дешевое.

Subaru

Первое место занял оппозитный двигатель Subaru EJ20. Он был выпущен более 20 лет назад, но до сих пор является одним из самых надежных. Его ресурс составляет около 250 тысяч километров, но есть и ложка дегтя: ремонт агрегата потребует больших затрат из-за высокой стоимости оригинальных деталей. Так что в моделях для европейского рынка его заменили двигателем FB.

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