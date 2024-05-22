Загорелась странная "нога" на приборной панели? Немедленно сделайте это, чтобы не слететь с трассы

В некоторых случаях следует обращаться к автосервису

Существует 308 индикаторов на приборной панели авто. Одни предназначены для бензиновых автомобилей, другие — для гибридов или электрокаров. Некоторые из них предупреждают о серьезных проблемах в транспортном средстве, а другие служат лишь предупреждением.

Одно из таких — символ стопы в кругу и с закругленными штрихами. Он может появляться только в автомобиле с автоматической коробкой передач.

Что означает индикатор в форме ноги

Если на приборной панели загорелась странная "нога", обратите на это внимание немедленно. Это означает, что нужно нажать на тормозной педаль, чтобы переключить автоматическую коробку передач из режима парковки в режим драйва.

Когда этот символ появляется, это предупреждение, что система автомобиля ждет вашего действия. Нажатие на педаль тормоза позволяет безопасно изменить режим передач, что предотвращает случайное движение автомобиля. Это необходимая мера безопасности, особенно при запуске двигателя или перед началом движения.

Не игнорируйте этот сигнал, ведь он обеспечивает безопасность при начале движения. При нажатии на педаль тормоза символ на панели приборов может свидетельствовать о проблеме с датчиками или электронной системой автомобиля.

В этом случае лучше обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта. Иногда это может быть связано с неисправностью тормозных выключателей или износом контактов. Специалисты смогут определить точную причину и устранить проблему.

Регулярная проверка состояния тормозной системы и электроники автомобиля поможет избежать схожих ситуаций. Не забывайте о техническом обслуживании и своевременной замене изношенных деталей.

Итак, увидев странную "ногу" на панели приборов, нажмите на педаль тормоза и проверьте, исчезнет ли символ. Если нет, немедленно обратитесь к профессионалам для проверки вашего автомобиля. Безопасность на дороге зависит от исправности вашего транспортного средства и не откладывайте визит в сервис на потом.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если загорелся индикатор открытой двери в автомобиле, если все они закрыты. Это может свидетельствовать о некоторых проблемах в автомобиле.