Загорелся индикатор в форме желтого восклицательного знака на панели приборов: это может свидетельствовать о серьезной проблеме

Эта метка может свидетельствовать о серьезных неисправностях

Индикатор в виде восклицательного знака на панели приборов вашего автомобиля может вызвать настоящее волнение, ведь это может свидетельствовать о серьезных проблемах с машиной. В частности, желтый восклицательный знак в волнистой рамке круглой формы свидетельствует о проблемах с автоматической коробкой передач (АКПП).

Однако не стоит паниковать сразу. Есть некоторые другие симптомы и признаки, на которые следует обратить внимание.

Что делать, если загорелся этот индикатор

Прежде всего, обратите внимание, есть ли другие симптомы того, что с коробкой передач возникли проблемы. Неправильное переключение передач, дурной запах при движении, посторонние звуки — это все указывает на неисправности.

Кроме того, если автомобиль начинает медленно реагировать на команды с изменением передач или возникают различные шумы, особенно на более высоких скоростях, это также может указывать на проблемы с АКПП.

Если индикатор в форме восклицательного знака загорелся на панели приборов, прежде всего, необходимо сразу проверить уровень смазки в коробке передач. Низкий уровень смазки может привести к неисправностям в работе АКПП. Если после доливания масла проблема не исчезла, следует обратиться к квалифицированному механику для проведения диагностики и выявления причины проблемы. Не следует затягивать с этой процедурой, поскольку игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям и высоким затратам на ремонт.

Ранее "Телеграф" также писал, при каких значках на приборной панели нужно немедленно остановиться. Некоторые из них очень опасны.