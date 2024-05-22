Загорілась дивна "нога" на панелі приладів? Негайно зробіть це, щоб не злетіти з траси

У деяких випадках треба звертатись до автосервісу

Існує 308 індикаторів на панелі приладів авто. Одні призначені для бензинових авто, інші — для гібридів чи електрокарів. Деякі з них попереджають про серйозні проблеми в транспортному засобі, інші ж слугують лише попередженням.

Одне з таких — символ стопи у колі та з заокругленими рисками. Він може з’являтись лише в авто з автоматичною коробкою передач.

Що означає індикатор у формі ноги

Якщо на панелі приладів загорілася дивна "нога", зверніть на це увагу негайно. Це означає, що потрібно натиснути на педаль гальма, щоб переключити автоматичну коробку передач з режиму парковки в режим драйву.

Коли цей символ з’являється, це попередження, що система автомобіля чекає на вашу дію. Натискання на педаль гальма дозволяє безпечно змінити режим передач, що запобігає випадковому руху автомобіля. Це необхідний захід безпеки, особливо під час запуску двигуна або перед початком руху.

Не ігноруйте цей сигнал, адже він забезпечує безпеку під час початку руху. Якщо символ залишається на панелі приладів після натискання на педаль гальма, це може свідчити про проблему з датчиками або електронною системою автомобіля.

У такому випадку краще звернутися до сервісного центру для діагностики та ремонту. Іноді це може бути пов’язано з несправністю гальмівних вимикачів або зносом контактів. Фахівці зможуть визначити точну причину та усунути проблему.

Регулярна перевірка стану гальмівної системи та електроніки автомобіля допоможе уникнути подібних ситуацій. Не забувайте про технічне обслуговування та своєчасну заміну зношених деталей.

Отже, побачивши на панелі приладів дивну "ногу", натисніть на педаль гальма та перевірте, чи зникне символ. Якщо ні, негайно зверніться до професіоналів для перевірки вашого автомобіля. Безпека на дорозі залежить від справності вашого транспортного засобу, тож не відкладайте візит до сервісу на потім.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо загорівся індикатор відчинених дверей в авто, якщо всі вони зачинені. Це може свідчити про деякі проблеми в авто.