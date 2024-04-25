Звуки в авто во время движения сами укажут на неисправности: как их распознать

Специфические звуки указывают на некоторые проблемы

Получение информации о неисправностях в авто не ограничивается лишь приборной панелью и индикаторами, которые загораются время от времени. Звуки, которые вы слышите во время движения, могут служить важными индикаторами потенциальных проблем.

Рассказываем о типичных звуках, распознать которые могут только автомеханики. Их ни в коем случае нельзя игнорировать.

Стук или колокол

Возможной причиной может быть проблема с системой выпуска, например потеря или повреждение глушителя или выхлопной трубы. В таком случае необходимо остановиться и проверить все системы.

Шипение или свист во время торможения

Эти звуки свидетельствуют о проблемах с тормозной системой, которые могут включать износ или повреждение тормозных дисков или колодок.

Гудение или жужжание

Такие звуки возникают из-за проблем с подвеской, таких как износ или повреждение подшипников колес или амортизаторов.

Если вы услышали какие-либо из этих звуков или другие необычные звуки, не игнорируйте их. Важно принять меры для выявления и устранения проблемы как можно скорее, чтобы избежать дальнейших повреждений или опасности на дороге. Если вы не уверены, что привело к звуку, лучше обратиться к специалисту для диагностики и ремонта.

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