Не нужно гнаться за годом выпуска шин: для чего существует индикатор растрескивания и как он работает

Иногда лучше купить шины предыдущих лет выпуска

Автомобильные шины – это не просто резина, контактирующая с дорогой. Их выбор влияет на безопасность, комфорт и экономичность вождения. Многие водители ошибочно полагают, что чем новее год выпуска шины, тем она лучше. Но это не всегда так.

Новые шины – это хорошо, но это не единственный параметр, на который следует обращать внимание. Важным показателем качества шин является индикатор растрескивания. Этот индикатор помогает понять, правильно ли хранились шины для продажи. Обычно он выглядит как овал и расположен на боковой стороне резины.

Как этот индикатор работает?

Всё очень просто. Если поверхность индикатора шероховата на ощупь, это означает, что шина подверглась неправильному хранению. Она могла находиться под прямыми солнечными лучами или в условиях высокой влажности, либо же резких температурных колебаний. Такие условия ускоряют старение резины, что может привести к ее растрескиванию во время эксплуатации.

Индикатор растрескивания помогает определить, готова ли шина к использованию. Важно проверять не только дату изготовления, но и состояние индикатора перед покупкой. Шершавый индикатор – это сигнал, который стоит задуматься о другом комплекте шин.

Выбирая шины, не гонитесь за новинками. Даже если шина изготовлена несколько лет назад, но сохранялась правильно, она может служить дольше и лучше новой, но неправильно сохраненной. Обратите внимание на индикатор растрескивания и помните: правильное хранение – залог долговечности шин.

Ранее Телеграф писал, как выбрать шины для электрокаров. Есть три ходовых модели на любой бюджет.