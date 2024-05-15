Как выбирать шины для электрокаров: три ходовых модели на любой бюджет

Электромобили становятся все более популярными, а с ними растет и спрос на соответствующие комплектующие. Часто они разработаны специально для аккумуляторных авто. Шины для электрокаров отличаются от используемых в обычных авто, и заменить их на привычную резину нельзя.

Выбор правильных шин для электрокаров может существенно повлиять на комфорт и безопасность вождения. Они не только должны соответствовать требованиям к безопасности и комфорту, но и обеспечивать оптимальные характеристики для эффективной работы.

Как выбирать шины для электрокаров

Шины для электрокаров отличаются от обычных несколькими ключевыми параметрами. Они учитывают особенности электрических автомобилей, поэтому выбирая шины, нужно отталкиваться от таких моментов, как:

Сопротивление качению. Шины для электрокаров обычно имеют более низкое сопротивление качению, что помогает уменьшить расход энергии и увеличить запас хода автомобиля.

Усиленная конструкция. Из-за дополнительного веса батареи электрокары могут быть тяжелее обычных автомобилей, поэтому шины для них должны выдерживать большие нагрузки.

Шумоизоляция. Фишка электрокаров – тишина по сравнению с автомобилями с ДВС, и шины обычно специально разработаны для снижения уровня шума и обеспечения комфортного вождения.

Протектор. Из-за высокого крутящего момента электрокаров сцепление на мокрой дороге может быть более проблематичным, поэтому у шины для электрокаров специальный протектор для оптимального контакта.

У шин для электрокаров также могут быть различные технологии безопасности, такие как системы контроля давления (TPMS) или антиблокировочные системы (ABS), которые помогают обеспечить безопасность.

Топ-3 летних шин для электрокаров

Ведущие производители шин уже давно предлагают модели, специально разработанные для использования на электромобилях. Они спроектированы с учетом указанных выше особенностей.

Continental Conti.eContact

Летние шины, специально разработанные для особенных условий эксплуатации, предназначены для использования на электрических и гибридных автомобилях. В случае гибридных моделей, их внутренняя конструкция усилена, что подтверждается маркировкой XL. Эти шины отличаются высоким уровнем экологичности и комфортом во время движения, обеспечивая безопасное плавное движение в любую погоду. В зависимости от радиуса, цена стартует от 5 тыс. грн.

Bridgestone Ecopia EP500

Технология "ologic" этих шин сочетает узкий протектор, большой диаметр и особую резину. Все вместе сокращает аэродинамическое сопротивление, что существенно экономит потребление энергии. А специальный рисунок протектора дает хорошее сцепление и на мокрой, и на сухой поверхности. В зависимости от радиуса, цена стартует от 5 тыс. грн.

Michelin Pilot Sport EV

Летние шины премиального сегмента, спроектированные специально для электромобилей, отличаются прекрасным сцеплением как на сухой, так и на мокрой дороге. Более того, сохраняют это качество на протяжении всего срока эксплуатации. Также отличаются высокой стойкостью к износу, что помогает снизить расход энергии и увеличить дальность пробега. Кроме того, производитель гарантирует высокий уровень акустического комфорта при езде. Цена стартует от 8,5 тыс. грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие электрокары оказались лучшими по техническим характеристикам. Самая популярная модель, увы, не в топе.