Названы топ-5 средних по цене марок шин, которые чаще всего покупают украинцы

Эти шины не очень дорогие, но качественные

Нужны хорошие и качественные шины, которые будут служить годами, но жалко тратить тысячи на Michelin? Предлагаем подборку автомобильных шин, которым лишь немного не хватило, чтобы стать представителями сегмента премиум.

Эти шины чаще всего покупают те украинские водители, которым нужно хорошее качество за умеренную цену. "Телеграф" рассказывает о них подробнее.

TIGAR High Performance

Это высокопроизводительные летние шины, которые могут похвастаться отличным контролем по дороге, хорошим соотношением цены и качества. Шины этого бренда отличаются от других стабильными характеристиками управления и комфортной ездой.

ARROYO Grand Sport 2

Эти шины предназначены для высоких скоростей и спортивного управления. Они обладают свойствами, направленными на улучшение агрессивного управления. Также эти шины характеризуются хорошей стойкостью к стиранию.

STARMAXX Novaro ST532

Шины STARMAXX Novaro ST532 – это один из продуктов, входящих в линейку производителя STARMAXX, который известен своей широкой гаммой шин для разных типов автомобилей и условий эксплуатации. Они имеют симметричный протектор с разными блоками, что способствует лучшей стабильности на дороге и хорошему сцеплению. Эта резина специально спроектирована для экономической езды, пониженного сопротивления качению и долговечности.

LAUFENN G Fit EQ + LK4

LAUFENN – это бренд, входящий в семейство Hankook Tire. Эти шины предлагают хорошее соотношение между затратами и качеством. Шины G Fit EQ+LK41 известны хорошей маневренностью и низким уровнем шума.

ROADSTONE Classe Premiere CP672

ROADSTONE, также известный как Nexen Tire, является популярным брендом шин. Их модель Classe Premiere CP672 обладает такими свойствами как долговечность, экономия топлива и низкий уровень шума. Но главное ее преимущество – хорошая стойкость на мокрой дороге.

Ранее Телеграф писал о чем такое шины Run Flat и кому они подходят. При проколе или потере давления воздуха эти шины способны продолжить движение на небольшие расстояния и при невысокой скорости, позволяя водителю доехать до ближайшей станции обслуживания без необходимости останавливаться и менять колесо.