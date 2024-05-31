В Украине разоблачили банду, которая организовала угон элитных авто в ЕС: действовали по удивительно хитрому плану

Угоняли только премиальные авто. На одну схему работало более 50 человек

В Украине разоблачили участников международной преступной организации, похищавшей автомобили в лизинговых компаниях в Европе. Спецоперация по задержанию автоворов получила название Matador.

В группу входили люди из разных стран — украинцы, россияне, французы, испанцы, поляки и т.д. Одни работали вербовщиками, другие перевозили краденые авто, третьи координировали совместные действия команды. Об этом сообщают в Офисе Генерального Прокурора.

Для задержания этих преступников были созданы международные следственные группы, в которых участвовали прокуроры Офиса Генпрокурора, следователи, коллеги из Франции, Испании, Польши. Они выяснили, что организация состояла из 50 человек. Они придумали схему завладения авто, заключавшейся в аренде или взятии в лизинг элитных машин.

При этом они использовали документы подставных лиц. Они искали безработных или малообеспеченных украинцев, которым за деньги предлагали взять автомобиль в аренду или лизинг. Эти "перевозчики" привозили машины, куда им было сказано, а уже другие люди транспортировали ТС в пункты переработки. Далее в схему вступали так называемые черные механики, которые выключали GPS в машинах, меняли номера авто на поддельные, подделывали Vin-коды и номера на силовых агрегатах.

После этого за авто брались те, кто занимается "легализацией". Далее их продавали в другие страны как запчасти или новые автомобили.

Чтобы задокументировать и выявить всю цепь этой продуманной схемы, ушло полтора года. Выявлено по меньшей мере 36 эпизодов угона на территории стран ЕС, проведено 70 обысков. В Украине было проведено 50 обысков у "вербовщиков" перевозчиков для угнанных авто. В результате следственных действий уже задержаны лидеры и основные участники международной схемы по угону авто. Их 13.

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