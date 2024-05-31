Сэкономите несколько литров в неделю: как уменьшить расход топлива в авто

Особенно актуально, когда цены на горючее ежедневно растут

Экономия на топливе – мечта любого автовладельца. С постоянным ростом цен на бензин и дизельное топливо эта проблема становится все более актуальной.

Хотя полностью избежать расхода топлива невозможно, есть много способов уменьшить свои расходы на заправки. Мы собрали лучшие советы опытных водителей, которые помогут сэкономить внушительную сумму.

Правильный стиль вождения

Один из самых эффективных способов сэкономить на топливе – изменить свой стиль вождения. Резкие торможения, ускорение и высокая скорость значительно повышают расход топлива. Плавный старт, медленное ускорение и торможение и соблюдение безопасной дистанции помогут снизить расход топлива на 20-30%.

Откажитесь от лишнего веса

Чем легче ваш автомобиль, тем меньше топлива он потребляет. Регулярно очищайте багажник от ненужных вещей и излишних грузов. Даже мелочи на 100 кг излишней массы могут увеличить расход горючего на 5-8%.

Правильное давление в шинах

Недостаточная накачка шин увеличивает сопротивление качению, а следовательно, и расход топлива. Регулярно проверяйте давление в шинах в соответствии с рекомендациями производителя и поддерживайте его на должном уровне.

Используйте кондиционер с умом

Кондиционер является одним из самых больших потребителей энергии в автомобиле. На холостом ходу и низких скоростях лучше открыть окна. На высоких скоростях кондиционер более эффективен, чем открытые окна.

Поддерживайте авто в хорошем техническом состоянии

Регулярное техническое обслуживание и своевременная замена воздушных, топливных и масляных фильтров помогут сделать автомобиль экономичнее. Неисправности могут существенно увеличить расход топлива.

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