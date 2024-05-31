В Україні викрили банду, яка організувала викрадення елітних авто в ЄС: діяли за дивовижно хитрим планом

Викрадали лише преміальні авто. На одну схему працювало понад 50 людей

В Україні викрили учасників міжнародної злочинної організації, яка викрадала автівки у лізингових компаніях в Європі. Спецоперація з затримання автокрадіїв отримала назву Matador.

У групу входили люди з різних країн — українці, росіяни, французи, іспанці, поляки тощо. Одні працювали вербувальниками, інші — перевозили крадені авто, треті координували спільні дії команди. Про це повідомляють в Офісі Генерального Прокурора.

Для затримання цих злочинців були створені міжнародні слідчі групи, у яких брали участь прокурори Офісу Генпрокурора, слідчі, колеги з Франції, Іспанії, Польщі. Вони з’ясували, що організація складалась з 50 людей. Вони придумали схему заволодіння авто, яка полягала в оренді або взятті в лізинг елітних машин.

При цьому вони використовували документи підставних осіб. Вони шукали безробітних чи малозабезпечених українців, яким за гроші пропонували взяти авто в оренду чи лізинг. Ці "перевізники" привозили машини, куди їм було сказано, а вже інші люди транспортували ТЗ до пунктів переробки. Далі в схему вступали так звані "чорні механіки", які вимикали GPS в машинах, змінювали номери авто на підробні, підробляли Vin-коди та номери на силових агрегатах.

Після цього за авто брались ті, хто займається "легалізацією". Далі їх продавали до інших країн як запчастини чи нові авто.

Щоб задокументувати та виявити увесь ланцюг цієї продуманої схеми, пішло півтора року. Виявлено щонайменше 36 епізодів викрадення авто на території країн ЄС, проведено 70 обшуків. В Україні було проведено 50 обшуків у "вербувальників" перевізників для крадених авто. У результаті слідчих дій уже затримано лідерів та основних учасників міжнародної схеми з викрадення авто. Їх 13.

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