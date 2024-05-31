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В Україні викрили банду, яка організувала викрадення елітних авто в ЄС: діяли за дивовижно хитрим планом

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Масштабна схема діяла в ЄС Новина оновлена 31 травня 2024, 14:07
Масштабна схема діяла в ЄС. Фото Офіс генпрокурора

Викрадали лише преміальні авто. На одну схему працювало понад 50 людей

В Україні викрили учасників міжнародної злочинної організації, яка викрадала автівки у лізингових компаніях в Європі. Спецоперація з затримання автокрадіїв отримала назву Matador.

У групу входили люди з різних країн — українці, росіяни, французи, іспанці, поляки тощо. Одні працювали вербувальниками, інші — перевозили крадені авто, треті координували спільні дії команди. Про це повідомляють в Офісі Генерального Прокурора.

Українці викрадали авто в ЄС

Для затримання цих злочинців були створені міжнародні слідчі групи, у яких брали участь прокурори Офісу Генпрокурора, слідчі, колеги з Франції, Іспанії, Польщі. Вони з’ясували, що організація складалась з 50 людей. Вони придумали схему заволодіння авто, яка полягала в оренді або взятті в лізинг елітних машин.

При цьому вони використовували документи підставних осіб. Вони шукали безробітних чи малозабезпечених українців, яким за гроші пропонували взяти авто в оренду чи лізинг. Ці "перевізники" привозили машини, куди їм було сказано, а вже інші люди транспортували ТЗ до пунктів переробки. Далі в схему вступали так звані "чорні механіки", які вимикали GPS в машинах, змінювали номери авто на підробні, підробляли Vin-коди та номери на силових агрегатах.

Картки - викрадення машин в ЄС

Після цього за авто брались ті, хто займається "легалізацією". Далі їх продавали до інших країн як запчастини чи нові авто.

Схема з викрадення елітних автівок

Щоб задокументувати та виявити увесь ланцюг цієї продуманої схеми, пішло півтора року. Виявлено щонайменше 36 епізодів викрадення авто на території країн ЄС, проведено 70 обшуків. В Україні було проведено 50 обшуків у "вербувальників" перевізників для крадених авто. У результаті слідчих дій уже затримано лідерів та основних учасників міжнародної схеми з викрадення авто. Їх 13.

Викрадення авто в ЄС

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