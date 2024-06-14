Нет ничего общего с радиусом: что означает "R" в маркировке шин

Шины с отметкой "R" стали обязательным стандартом для всех современных легковых автомобилей

Задумывались ли вы когда-нибудь, что на самом деле означает буква "R" в маркировке шин? Многие ошибочно полагают, что это сокращение от слова "радиус", но на самом деле это не так. Разгадка кроется в самой конструкции шин и имеет решающее значение для их эксплуатационных характеристик и безопасности на дороге.

Автомобильные шины – это сложные инженерные изделия, от которых зависит безопасность движения и эксплуатационные характеристики транспортного средства. Их маркировка содержит много важной информации, которую следует понимать. Одним из таких элементов является буква "R", значение которой часто путают.

Что означает "R" на боковине шины

Буква "R" в маркировке шин указывает на радиальный тип конструкции каркаса, а не радиус колеса. Существует два основных типа каркаса – диагональный (обозначается "D") и радиальный ("R").

В диагональных шинах текстильные нити корда расположены под углом 35-40° по отношению к направлению движения. Эта конструкция была распространена в прошлом, но сейчас она практически не используется из-за худших эксплуатационных характеристик по сравнению с радиальными шинами.

Радиальные шины имеют нити корда, расположенные под прямым углом 90° вдоль протектора. Такое строение обеспечивает ряд преимуществ:

Имеют лучшую теплоотводимость и меньшее нагревание. Выдерживают большие нагрузки (на 15-20% больше) Имеют меньший вес, что способствует экономии топлива.

Благодаря своим преимуществам, радиальные шины стали стандартом в автомобильной промышленности, особенно для легковых автомобилей. Они обеспечивают лучшую управляемость и сцепление с дорогой, что повышает безопасность движения.

Итак, теперь вы знаете, что буква "R" в маркировке шин не имеет ничего общего с радиусом колеса. Она указывает тип каркаса, обеспечивающего лучшие эксплуатационные характеристики и безопасность движения. В следующий раз, когда вы увидите обозначение типоразмера шины, например 215/55R16, помните – "R" означает радиальную конструкцию, а не радиус.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает индекс скорости шины и на что он влияет. Этот индекс обычно состоит из одной или двух букв и также обозначен на боковине.