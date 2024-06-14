Не має нічого спільного з радіусом: що означає "R" у маркуванні шин

Шини з позначкою "R" стали обов'язковим стандартом для всіх сучасних легкових автомобілів

Чи замислювалися ви коли-небудь, що насправді означає літера "R" у маркуванні шин? Багато хто помилково вважає, що це скорочення від слова "радіус", але насправді це не так. Розгадка криється в самій конструкції шин і має вирішальне значення для їхніх експлуатаційних характеристик та безпеки на дорозі

Автомобільні шини — це складні інженерні вироби, від яких залежить безпека руху та експлуатаційні характеристики транспортного засобу. Їх маркування містить багато важливої інформації, яку варто розуміти. Одним із таких елементів є літера "R", значення якої часто плутають.

Що означає "R" на боковині шини

Літера "R" у маркуванні шин вказує на радіальний тип конструкції каркаса, а не на радіус колеса. Існує два основні типи каркаса — діагональний (позначається "D") і радіальний ("R").

У діагональних шинах текстильні нитки корду розташовані під кутом 35-40° відносно напрямку руху. Ця конструкція була поширеною в минулому, але зараз вона практично не використовується через гірші експлуатаційні характеристики порівняно з радіальними шинами.

Радіальні шини мають нитки корду, розміщені під прямим кутом 90° вздовж протектора. Така будова забезпечує низку переваг:

Мають кращу тепловідвідність і менше нагрівання. Витримують більші навантаження (на 15-20% більше) Мають меншу вагу, що сприяє економії пального.

Завдяки своїм перевагам радіальні шини стали стандартом в автомобільній промисловості, особливо для легкових автомобілів. Вони забезпечують кращу керованість і зчеплення з дорогою, що підвищує безпеку руху.

Отже, тепер ви знаєте, що літера "R" у маркуванні шин не має нічого спільного з радіусом колеса. Вона вказує тип каркаса, який забезпечує кращі експлуатаційні характеристики та безпеку руху. Наступного разу, коли ви побачите позначення типорозміру шини, наприклад 215/55R16, пам'ятайте — "R" означає радіальну конструкцію, а не радіус.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає індекс швидкості шини та на що він впливає. Цей індекс зазвичай складається з однієї або двох літер ы також позначений на боковині.