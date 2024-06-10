Размер имеет значение: что будет, если установить шины больше, чем рекомендует автопроизводитель

Изменение диаметра шин, даже незначительное, может оказать влияние на тормозные характеристики

Каждый водитель хотя бы раз задумывался о том, чтобы изменить размер шин на своем автомобиле. Однако многие не осознают, насколько существенным может быть влияние диаметра шин на характеристики автомобиля.

Будь то желание улучшить внешний вид или повысить проходимость, выбор шин является важным решением, которое может повлиять на различные аспекты работы машины.

Как диаметр шин влияет на автомобиль

Производители автомобилей устанавливают определенные требования к шинам, которые необходимо соблюдать. Изменение диаметра шин, даже незначительное, может повлиять на различные характеристики автомобиля. Если поставить шины большего диаметра, то это приведет к не самым благоприятным последствиям.

Во-первых, тормозной путь может увеличиться, так как большие колеса тяжелее остановить. Способность автомобиля преодолевать подъемы и буксировать прицепы может ухудшиться из-за изменения тяговых характеристик. А разгон станет медленнее, поскольку двигателю придется прикладывать больше усилий для вращения более тяжелых колес.

Теперь об экономии: расход топлива несомненно вырастет, как минимум на 1-2 литра на 100 км пробега. А максимальная скорость может увеличиться совсем незначительно, примерно на 10 км/ч. Сам по себе диаметр шин не влияет напрямую на скорость движения автомобиля. Но при одинаковой скорости автомобиль с большими шинами будет расходовать больше топлива, чем с обычными.

С другой стороны, если поставить шины меньшего диаметра, то наблюдается обратная картина: улучшается разгон, снижается расход топлива, но могут ухудшиться тормозные характеристики и способность преодолевать подъемы. Тормозной путь может увеличиться, так как меньшие шины имеют меньшую площадь контакта с дорогой, а это снижает сцепление и эффективность торможения.

Большинство производителей не рекомендуют увеличивать диаметр шин, так как стандартная подвеска и колесные арки не рассчитаны на это. Замена соответствующих компонентов потребует дополнительных затрат. Поэтому при выборе шин лучше не экспериментировать, чтобы обеспечить оптимальную работу автомобиля и избежать нежелательных последствий.

Ранее "Телеграф" писал, что шины могут сэкономить до 20% горючего. Но это зависит от класса сопротивления качению, а не от размера.