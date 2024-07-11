Автоэксперт или новичок? 10 вопросов, которые покажут, как хорошо вы разбираетесь в автомобилях

Думаете, что хорошо разбираетесь в автомобилях? Давайте проверим ваши знания

Автомобили давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, от компактных кроссоверов до премиальных седанов, но насколько хорошо мы их знаем? Мы подготовили 10 вопросов разной сложности, которые помогут определить ваш уровень эксперта в мире автомобилей.

От базовых знаний до малоизвестных фактов — этот тест охватывает широкий спектр тем. Телеграф.ua предлагает вам проверить свои знания в области автомобилестроения и технологий. Поехали!

Тест для настоящих автомобилистов

От простого к сложному: 10 вопросов об автомобилях

1. Какая часть автомобиля помогает ему остановиться?

Ответ: Тормоза (100% ответили правильно)

2. Какой производитель выпускает модель Civic?

Ответ: Honda (90% ответили правильно)

3. Какой прибор показывает скорость автомобиля?

Ответ: Спидометр (80 % ответили правильно)

4. Самое распространенное топливо для легковых автомобилей?

Ответ: Бензин (70% ответили правильно)

5. Что измеряет тахометр?

Ответ: Обороты двигателя в минуту (60% ответили правильно)

6. Как называется узел, передающий мощность от двигателя к колесам?

Ответ: Коробка передач или трансмиссия (50% ответили правильно)

7. Как называется устройство для снижения токсичности выхлопных газов?

Ответ: Катализатор (40% ответили правильно)

8. Как называется система, поддерживающая заданную скорость без участия водителя?

Ответ: Круиз-контроль (30% ответили правильно)

9. Кто первым выпустил серийный автомобиль с турбонаддувом?

Ответ: BMW (20% ответили правильно)

10. Производитель единственного серийного автомобиля с реактивным двигателем?

Ответ: Rover, модель Jet One (10% ответили правильно)

Бонусный вопрос для опытных знатоков

Как называлась модель Lamborghini, выпущенная в единственном экземпляре?

Ответ: Egoista

Итак, вы прошли наш автомобильный тест. Как ваши результаты? Если вы ответили правильно на все 10 вопросов, поздравляем — вы входите в 10% настоящих экспертов автомобильного мира!

Но даже если вам удалось ответить лишь на несколько вопросов, не расстраивайтесь. Мир автомобилей постоянно развивается, и всегда есть что-то новое для изучения.

Ранее "Телеграф" писал, почему важно чувствовать скорость интуитивно. Но развитее этого навыка требует практики и терпения.