Автотроллинг высочайшего уровня: как тренд Hawk Tuah ударил по Volkswagen (видео)

Слоган Volkswagen решили закачать

В социальных сетях стремительно набирает популярность видео с неоднозначным советом интимного характера. Фраза "Hawk Tuah" стала вирусной, породив волну мемов и музыкальных ремиксов.

Неожиданно эта ситуация затронула даже автомобильную индустрию, став инструментом критики одного из ведущих брендов. О тренде сначала рассказали в The Daily Star.

На YouTube-канале Tim&Dee TV появилось интервью, где случайную прохожую спросили об особом приеме, который очень нравится мужчинам в интимных отношениях. Точнее об одном движении, которое каждый раз заставляет мужчину сходить с ума. Ответ девушки был неожиданным: "Ты должен сказать "Hawk Tuah" и плюнуть на эту штуку". Сама фраза Hawk Tuah никак не переводится и просто является звуконаследованием плевка.

Как это касается автомобиля?

Креативные пользователи сети нашли способ использовать это видео для критики популярного автобренда Volkswagen. Они создали видеомонтаж, где после сцены с плевком появляется логотип Volkswagen и их известный слоган "Das Auto" (что означает "Автомобиль" на немецком). Далее следует подборка шутливых видео о неисправностях автомобилей этой марки.

Стоит отметить, что слоган Das Auto использовался Volkswagen с 2007 по 2015 год как часть глобальной маркетинговой стратегии. Компания отказалась от него после скандала с дизельными двигателями, известного как дизельгейт.

Что известно о девушке – авторе Hawk Tuah

Интересно, что личность девушки, которая дала интервью, оставалась неизвестной, однако впоследствии ее нашли. К моменту публикации оригинальное видео в TikTok собрало более 10 миллионов просмотров.

Это Хейли Уэлч из Нэшвилла, штат Теннесси, которая уже начала монетизировать свою популярность из-за выпуска фирменных товаров.

После того как OutKick идентифицировал Хейли, она начала сотрудничество с местной компанией Fathead Threads по созданию собственной линии головных уборов.

Представитель Fathead Threads, Джейсон Потите, сообщил в Facebook о деталях сотрудничества, отметив, что получил разрешение на производство шляп от Хейли, которая будет получать долю от прибыли.

Компания обнародовала фотографии, на которых Уэлч подписывает два вида шляп: один с кожаной нашивкой, другой с вышивкой. Эти товары уже доступны для покупки, что позволяет Хейли капитализировать свою внезапную популярность.

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