Компактные кроссоверы становятся безумно популярными: какую модель раскупают как горячие пирожки.

Конкуренция в этом сегменте рынка остается жесткой, но именно это стимулирует автопроизводителей к постоянным инновациям

В 2024 году рынок компактных кроссоверов в Европе продолжает демонстрировать стабильный рост спроса. Что свидетельствует о популярности этого сегмента среди автолюбителей.

По данным ассоциации "Укравтопром" и согласно отчету от компании Dataforce, лидером среди них является Toyota Yaris Cross, занявший первое место среди самых популярных автомобилей этого класса за первые четыре месяца 2024 года. За период с января по апрель 2024 года Toyota Yaris Cross приобрели около 66 174 покупателей. Это делает его не просто лидером, а абсолютным чемпионом в сегменте. Этот успех, вероятно, определен комбинацией исключительного дизайна, надежности и эффективности потребления топлива, что отвечает потребностям современного автовладельца.

Тем не менее конкуренция в этом сегменте остается напряженной с Volkswagen T-Roc на втором месте (65 590 проданных единиц) и Peugeot 2008 на третьем (60 666 проданных единиц). Это две популярные модели компактных внедорожников, предлагающих отличные характеристики и возможности. T-Roc был представлен на Франкфуртском автосалоне 2017 года и с тех пор не сдает позиции. Peugeot 2008 – новая версия давно известного 208-го, стильный и практичный небольшой внедорожник.

Далее, на четвертом и пятом местах расположились соответственно Ford Puma и Dacia Duster, с продажами 59 259 и 56 631 единиц. Эти модели также популярны в своей категории, предлагая различные функции и отличную стоимость. Ford отличается элегантным спортивным дизайном, Duster – напротив, бюджетный компактный внедорожник, выпускаемый с 2010 года.

На шестом месте находится Renault Captur с 49 778 проданных единиц – одна из самых успешных и популярных моделей Renault сегодня. Captur предлагает комфортную езду и хорошую управляемость, что делает его идеальным для ежедневных поездок. Другие модели, такие как Volkswagen T-Cross, Nissan Juke, Skoda Kamiq и MG ZS, также остаются популярными на европейском рынке, занимая свои ниши среди лидеров.

Следовательно, рынок компактных кроссоверов в Европе остается одним из самых динамичных и конкурентоспособных. Первенство Toyota Yaris Cross в этом сегменте свидетельствует о важности инноваций, удовлетворяющих потребностям потребителей, а также высоком качестве и надежности, которые становятся ключевыми факторами выбора для автоконсументов в современном мире.

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