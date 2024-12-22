Цифровая ВВК стала ближе: Рада приняла важный закон

Прохождение медкомиссии станет проще

В Украине сделали еще один шаг к введению так называемой "цифровая ВВК" (военно-врачебной комиссии). 18 декабря Верховная Рада приняла в целом закон №12066, который позволяет в автоматическом порядке вносить информацию о медосмотрах в реестр военнообязанных "Оберег".

Об этом пишет sud.ua. Отмечается, что после вступления в силу документ ослабит норму о запрете передачи медицинских данных о пациентах, благодаря чему их смогут внести в реестр.

"Во время информационного взаимодействия, предусмотренной этой частью, доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается, кроме случая получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к исполнению воинской обязанности", — говорится в сравнительном документе.

Кроме того, в Законе о Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов пропишут, что Минздрав будет обязан передавать информацию о результатах медицинских осмотров в систему "Оберег".

О введении "электронной ВВК" ранее говорила заместитель главы Минобороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. Она отмечала, что после прохождения военнообязанным ежегодного скрининга в своем медицинском заведении, результаты будут закрепляться подписью семейного врача и будут сохраняться в Электронной системе здравоохранения и на их основании будет фиксироваться рекомендации о пригодности.

"Человеку достаточно будет только визита в гражданское медучреждение. Сделать это можно будет по месту нахождения. А дальше никакой беготни государственными учреждениями — за человека будут бегать данные. Весь обмен цифровыми документами будет происходить за считанные минуты", — говорила она.

Как сообщалось ранее, в приложении "Резерв+" появилась функция повторного уточнения данных в ТЦК. Это необходимо, если у человека поменялось место проживания, номер телефона или другие вещи.