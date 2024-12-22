Историк рассказал, как Сталин запретил колядовать украинцам

Несмотря на запреты, традиции не забыли

В начале 1950-х годов в Украине появилось целое поколение людей, которые не знали, что такое Рождество и колядование. Празднование этих праздников происходило тайком, чтобы избежать наказания.

О том, как советские власти уничтожали украинские рождественские традиции, рассказал историк и автор книги "Большая рождественская книга" Ярослав Грицак "Телеграфу" в интервью "Как Сталин украл Рождество: известный историк рассказал о судьбе самого любимого праздника украинцев ".

"В 1920-х годах у советской власти еще не было "зубов и когтей", то есть столь развитой репрессивной системы, которая могла бы активно наказывать. Это был период относительно умеренной политики — время НЭПа", — отметил историк.

По его словам, в тот период власть ограничивалась в основном идеологической борьбой и декларациями. Подтверждением тому являются воспоминания Ивана Козловского, известного украинского певца. В 1920-х годах он, будучи красноармейцем, вместе с другими ходил колядовать в Полтаве.

Ситуация кардинально поменялась в 1929 году с началом коллективизации. Советская власть начала масштабную кампанию по уничтожению религии. По всей стране закрывали и разрушали церкви, уничтожали росписи в монастырях, арестовывали священников.

Самый жестокий удар по традициям колядования пришелся на период Голодомора 1932-1933 годов. Грицак отмечает, что многие люди, пережившие те страшные времена, вспоминали особую тишину, которая воцарилась в селах после 1933 года. Села "перестали петь", а традиция колядования начала исчезать.

В послевоенные годы ситуация в разных регионах Украины существенно отличалась. На западе страны традиции частично удалось сохранить. Историк привел пример события во Львове 1945-1946 годов, когда студенты устроили своему профессору латинского настоящий рождественский сюрприз.

"Это произошло во время занятия на Рождество. Когда профессор, специалист по латинскому языку, зашел в класс, студенты — поляки и украинцы — встали и начали петь. Колядовали сначала на латыни, потом на украинском и польском языках. А студенты из Восточной Украины, которые тогда оказались во Львове, удивлялись, ведь они уже забыли, что такое колядование. Это был яркий пример поколенческого разрыва",— рассказал Грицак.

Особенно жестоко советская власть боролась с колядкой "Новая радость стала". По мнению историка, в 1920-е годы украинская культура все еще сохраняла свою силу, особенно в селах. Советские власти контролировали преимущественно города, в то время как в сельской местности традиции продолжали жить. Но с усилением репрессивной политики и коллективизацией ситуация резко поменялась.

Документальных свидетельств о наказании колядников в 1920-х годах не сохранилось. Однако, по словам Грицака, этот вопрос требует дополнительного исследования на основе воспоминаний очевидцев событий.

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