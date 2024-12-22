Трамп захотел поговорить с Путиным об Украине и заявил о "миллионах погибших солдат"

Политик повторил свое обещание закончить войну

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретится с главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, в Кремле хотят провести встречу "как можно быстрее".

Об этом он сказал во время выступления на America Fest 2024. Также Трамп повторил свое старое заявление о том, что война бы не произошла, если бы он был президентом США.

"Одна из вещей, которые я хочу сделать… Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно быстрее. Нам придется подождать этого, но мы должны закончить эту войну", — сказал он.

Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "никто никогда не видел ничего подобного" и добавил, что к настоящему времени погибли "миллионы солдат".

"Мы видим цифры и они просто безумные. Мы должны остановить это. Это нелепо", — добавил политик.

Напомним, Трамп заявил, что намерен дальше оказывать Украине поддержку. По данным источника Financial Times, избранный президент сигнализирует странам Европы о своих намерениях в дальнейшем поставлять Украине военную продукцию США после инаугурации, которая состоится в январе 2025 года.