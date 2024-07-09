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Китайские авто разрывают рынок: некоторые модели в Украине очень популярны

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Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Китайские авто на пике популярности
Китайские авто на пике популярности. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

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Китайский автопром стремительно завоевывает мировые рынки, и Украина не исключение. Ярким примером этого тренда являются удивительные результаты продаж Chery Group за первое полугодие 2024 года.

По данным компании, с января по июнь 2024 года было реализовано более 1,1 млн автомобилей, что на 48,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Это достижение стало историческим для Chery Group, ведь впервые компания преодолела миллионный рубеж продаж всего за полгода. Общее количество владельцев автомобилей Chery в мире уже превысило 14 миллионов.

Важным событием компании стал Пекинский автосалон, где Chery Group представила свои новые модели и технологические разработки. Параллельно в штаб-квартире бренда прошла Международная конференция с участием более 2000 бизнес-партнеров, обсуждавшая стратегию глобального развития компании с учетом ESG-принципов.

Успехи Chery Group подтверждаются и независимыми исследованиями. Согласно рейтингу "ТОП-50 лучших мировых брендов Китая 2024 года", проведенному Google и Kantar, компания второй год занимает первое место среди автопроизводителей.

Chery Group не останавливается на достигнутом и планирует дальнейшее расширение своего присутствия на мировом рынке. Одним из шагов в этом направлении станет участие компании в летних Олимпийских играх в Париже. Под лозунгом "Dreams Open, Chery Up" бренд намерен продемонстрировать свою преданность инновациям и культурной интеграции.

Китайские авто в Украине

Китайские автомобили стремительно набирают популярность и на украинском рынке, демонстрируя значительный рост продаж. Эта тенденция обусловлена оптимальным соотношением цены и качества, а также постоянным усовершенствованием технологий и дизайна китайских моделей.

Среди самых популярных китайских автомобилей в Украине выделяются три модели:

Chery Tiggo 2 — компактный кроссовер, который привлекает покупателей своей доступной ценой и современным оснащением.

Great Wall Haval H6 – среднеразмерный кроссовер, предлагающий высокий уровень комфорта и безопасности за конкурентную стоимость.

Geely Emgrand 7 — седан, завоевавший благосклонность украинских потребителей благодаря элегантному дизайну и качественному исполнению.

Ранее "Телеграф" публиковал новый рейтинг люксовых электрокаров. Tesla здесь не нашлось места.

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