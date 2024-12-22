Появилось видео, как российские военные на самокатах штурмуют украинские позиции

Враг не впервые прибегает к использованию необычной техники

Российские военные, чтобы штурмовать украинские позиции в Донбассе стали использовать электросамокаты. Вражескую колонну заметили на Торецком направлении.

Видео со штурмовиками-самокатчиками было обнародовано 22 декабря 12 бригадой специального назначения "Азов". На опубликованных кадрах видно, что войска РФ группой едут на трех электросамокатах.

Что интересно, украсть они украли их, но ездить на них так и не научились. Один военнослужащий упал посреди поля.

"За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники. Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов", — сообщили в "Азове".

Благодаря эффективной работе наших защитников, попытки противника прорваться в глубокие позиции в очередной раз завершились неудачей. Они потеряли три электросамоката.

"Каждый день российская пехота пытается любыми способами прорваться вглубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках", — говорят азовцы.

Ранее Телеграф писал, что россиянам могли привезти новые ракеты КНДР.