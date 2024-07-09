Многие даже не догадываются: зачем в автобусах и трамваях устанавливают доску, похожую на гладильную

Вертикальная доска в автобусах, троллейбусах и трамваях – это специально оборудованное место для определенной категории пассажиров

В современном общественном транспорте можно заметить интересную деталь — вертикальную доску, которая на первый взгляд смотрится как гладильная. Однако эта конструкция играет немаловажную роль в обеспечении комфорта и безопасности для определенной категории пассажиров.

Общество постепенно осознает важность создания равных возможностей для всех граждан независимо от их физических особенностей. Такие элементы в общественных местах делают присутствие людей с инвалидностью в повседневной жизни привычным.

Назначение вертикальной доски

Вертикальная доска, которую можно увидеть в автобусах, троллейбусах и трамваях, действительно является специально оборудованным местом для пассажиров с инвалидностью, которые передвигаются на креслах-тележках. Эта конструкция выполняет несколько важных функций:

Защита головы пассажира при резком торможении.

Обеспечение стабильности кресла-тележки во время движения.

Создание комфортной опоры для спины.

Рядом с вертикальной доской обычно установлены дополнительные перила и подлокотники. А в некоторых транспортных средствах есть пояса безопасности. Это оборудование позволяет пассажиру с инвалидностью надежно закрепить свое кресло, предотвращая его движение по салону во время поездки.

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