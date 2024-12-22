Тепло продолжит радовать. Какая будет погода в крупнейших городах Украины 23 декабря

Узнайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

В Украине хоть и наступила зима, однако погода по-прежнему напоминает осень. В понедельник, 23 декабря, в большинстве регионов Украины будет плюсовая температура.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные сайта sinoptik.ua. Прогноз касается Киева, Днепра, Харькова, Одессы, Львова.

Погода в Киеве 23 декабря

Облачная погода продержится в Киеве весь день. Синоптики не прогнозируют осадки. Температура воздуха ночью от –2 до 0 градусов. Днем столбики термометра будут показывать от 0 до +1 градусов тепла.

Погода в Днепре 23 декабря

В Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночной дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем кончиться. Температура воздуха ночью от +4 до +3, а днем от +5 до +3 градусов тепла.

Погода в Харькове 23 декабря

В Харькове облачная погода продержится до самого вечера. Небольшой дождь будет идти ночью и утром. Днем он усилится и закончится только ближе к вечеру. Температура воздуха ночью от +2 до +3. днем от +4 до +3 градусов тепла.

Погода в Одессе 23 декабря

Весь день в Одессе обещает быть пасмурным, во второй половине дня небо прояснится и вскоре снова спрячется за облаками. Без осадков. Температура воздуха от +1 до +2. А днем от +8 до +5 градусов тепла.

Погода во Львове 23 декабря

Во Львове солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Небольшой снег начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.

Температура воздуха ночью от 0 до +1, а днем от +1 до -1 градуса мороза.

Погода во Львове

Какая погода в других регионах

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в понедельник, 23 декабря, на Левобережье пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В западных, а также местах северных областях ожидается небольшой снег и мокрый снег. В центре и юго-западе страны преимущественно без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять в северных и западных областях -4…+1, на остальной территории 0…+5; днем воздух прогреется до +1…+7, в южной части и в Крыму +6…+11 градусов тепла.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, ждать ли украинцам снега на Новый год.