Автоексперт чи новачок? 10 питань, які покажуть, наскільки добре ви знаєтеся на автомобілях

Думаєте, що добре знаєтеся на автомобілях? Давайте перевіримо ваші знання

Автомобілі давно стали невід’ємною частиною нашого життя від компактних кросоверів до преміальних седанів, але наскільки добре ми їх знаємо? Ми підготували 10 питань різної складності, які допоможуть визначити ваш рівень експерта у світі автомобілів.

Від базових знань до маловідомих фактів, цей тест охоплює широкий спектр тем. Телеграф.ua пропонує вам перевірити свої знання в галузі автомобілебудування та технологій. Поїхали!

Тест для справжніх автомобілістів

Від простого до складного: 10 питань про автомобілі.

1. Яка частина автомобіля допомагає йому зупинитись?

Відповідь: гальма (100% відповіли правильно)

2. Який виробник випускає модель Civic?

Відповідь: Honda (90% відповіли правильно)

3. Який пристрій показує швидкість автомобіля?

Відповідь: спідометр (80% відповіли правильно)

4. Найпоширеніше пальне для легкових автомобілів?

Відповідь: бензин (70% відповіли правильно)

5. Що вимірює тахометр?

Відповідь: обороти двигуна за хвилину (60% відповіли правильно)

6. Як називається вузол, що передає потужність від двигуна до коліс?

Відповідь: коробка передач або трансмісія (50% відповіли правильно)

7. Як називається пристрій зниження токсичності вихлопних газів?

Відповідь: каталізатор (40% відповіли правильно)

8. Як називається система, яка підтримує задану швидкість без участі водія?

Відповідь: круїз-контроль (30% відповіли правильно)

9. Хто першим випустив серійний автомобіль із турбонаддувом?

Відповідь: BMW (20% відповіли правильно)

10. Виробник єдиного серійного автомобіля з реактивним двигуном?

Відповідь: Rover, модель Jet One (10% відповіли правильно)

Бонусне питання для досвідчених знавців

Як називалася модель Lamborghini, випущена в єдиному екземплярі?

Відповідь: Egoista

Отже, ви пройшли наш автомобільний тест. Які ваші результати? Якщо ви відповіли правильно на всі 10 питань, вітаємо – ви серед 10% справжніх експертів автомобільного світу!

Але навіть якщо вам вдалося відповісти лише на кілька питань, не турбуйтеся. Світ автомобілів постійно розвивається і завжди є щось нове для вивчення.

Раніше "Телеграф" писав, чому важливо відчувати швидкість інтуїтивно. Але розвиток цієї навички вимагає практики та терпіння.