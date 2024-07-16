Укр

Когда ваши шины умоляют о замене: эксперты назвали 7 тревожных сигналов

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Признаки, что ваши шины отслужили свое
Признаки, что ваши шины отслужили свое. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как вовремя распознать опасные симптомы износа шин

Безопасность на дороге начинается с высококачественных шин. Эксперты рекомендуют заменять покрышки каждые 3-4 года при нормальных условиях эксплуатации, но также не забывать проводить ежегодный осмотр и регулярно измерять давление в шинах.

Независимо от состояния и износа, шины следует заменять после 10 лет с даты выпуска. А вот 7 ключевых признаков, по мнению автоэкспертов, указывающих на необходимость замены шин еще вчера

1. Вздутие или волдыри на поверхности шины

Вздутие или волдыри на шинах – это серьезные признаки внутреннего повреждения. Они возникают, когда внутренний слой шины ослабляется, позволяя воздуху проникать между слоями. Это может произойти из-за удара о бордюр, попадания в яму или других повреждений. Такие деформации существенно увеличивают риск внезапного разрыва шины, в особенности на высочайшей скорости. При обнаружении даже небольшого вздутия шину следует немедленно заменить.

2. Индикаторы износа протектора

Индикаторы износа – это специальные полосы, расположенные в канавках протектора. Когда протектор стирается до этих индикаторов, это означает, что глубина протектора достигла минимально допустимого значения (обычно 1,6 мм). Недостаточная глубина протектора значительно снижает сцепление с дорогой, особенно на мокром покрытии, увеличивая тормозной путь и риск аквапланирования. Регулярно проверяйте глубину протектора с помощью специального измерителя или просто монеты.

3. Утечка воздуха

Постоянная утечка воздуха может быть вызвана различными факторами: от прокола шины до повреждения обода колеса. Даже небольшой прокол может привести к постепенному снижению давления, что негативно влияет на управляемость автомобиля и увеличивает расход топлива. Если вы заметили, что приходится часто подкачивать шины, обратитесь к специалисту по диагностике и ремонту.

4. Предупреждение системы контроля давления в шинах (TPMS)

Современные автомобили оборудованы системой TPMS, постоянно мониторящей давление в шинах. Если система сигнализирует о низком давлении, не игнорируйте это предупреждение. Проверьте давление во всех шинах и, если проблема повторяется, обратитесь в сервис. Постоянно низкое давление может указывать на повреждение шины или неисправность системы TPMS.

5. Вибрация автомобиля во время движения

Чрезмерная вибрация при движении может быть вызвана разными факторами, включая проблемы с шинами. Неравномерный износ протектора, разбалансировка колес или деформация шины могут вызвать вибрацию, ощущаемую через руль или сиденье. Такая вибрация не только снижает комфорт езды, но может указывать на потенциально опасные проблемы с подвеской или шинами.

6. Возраст шин более 3 лет

Даже если шины обладают хорошим видом и достаточной глубиной протектора, со временем резина стареет и теряет свои свойства. После 3-4 лет эксплуатации рекомендуется ежегодно проводить профессиональный осмотр шин. Проверяйте дату производства шин – она указана на боковине в формате недели и года (например, 2620 означает 26 неделя 2020).

7. Влияние погодных условий

Экстремальные температуры, ультрафиолетовое излучение и влажность могут ускорить старение резины. Регулярно осматривайте шины на мелкие трещины на боковинах и между блоками протектора. Эти трещины могут казаться незначительными, но указывают на деградацию материала шины и могут привести к ее внезапному разрушению.

Регулярная проверка и замена шин — залог безопасности на дороге. При выборе новых шин следует обращать внимание на их качество и долговечность, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию в течение длительного времени.

Ранее "Телеграф" писал о шинах с "потрескавшимся" дизайном. Кому следует выбрать резину Rugged Terrain и на что обращать внимание при выборе.

Теги:
#Транспорт #Авто #Шины #Новости авто #новости транспорт