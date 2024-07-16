Когда ваши шины умоляют о замене: эксперты назвали 7 тревожных сигналов

Как вовремя распознать опасные симптомы износа шин

Безопасность на дороге начинается с высококачественных шин. Эксперты рекомендуют заменять покрышки каждые 3-4 года при нормальных условиях эксплуатации, но также не забывать проводить ежегодный осмотр и регулярно измерять давление в шинах.

Независимо от состояния и износа, шины следует заменять после 10 лет с даты выпуска. А вот 7 ключевых признаков, по мнению автоэкспертов, указывающих на необходимость замены шин еще вчера

1. Вздутие или волдыри на поверхности шины

Вздутие или волдыри на шинах – это серьезные признаки внутреннего повреждения. Они возникают, когда внутренний слой шины ослабляется, позволяя воздуху проникать между слоями. Это может произойти из-за удара о бордюр, попадания в яму или других повреждений. Такие деформации существенно увеличивают риск внезапного разрыва шины, в особенности на высочайшей скорости. При обнаружении даже небольшого вздутия шину следует немедленно заменить.

2. Индикаторы износа протектора

Индикаторы износа – это специальные полосы, расположенные в канавках протектора. Когда протектор стирается до этих индикаторов, это означает, что глубина протектора достигла минимально допустимого значения (обычно 1,6 мм). Недостаточная глубина протектора значительно снижает сцепление с дорогой, особенно на мокром покрытии, увеличивая тормозной путь и риск аквапланирования. Регулярно проверяйте глубину протектора с помощью специального измерителя или просто монеты.

3. Утечка воздуха

Постоянная утечка воздуха может быть вызвана различными факторами: от прокола шины до повреждения обода колеса. Даже небольшой прокол может привести к постепенному снижению давления, что негативно влияет на управляемость автомобиля и увеличивает расход топлива. Если вы заметили, что приходится часто подкачивать шины, обратитесь к специалисту по диагностике и ремонту.

4. Предупреждение системы контроля давления в шинах (TPMS)

Современные автомобили оборудованы системой TPMS, постоянно мониторящей давление в шинах. Если система сигнализирует о низком давлении, не игнорируйте это предупреждение. Проверьте давление во всех шинах и, если проблема повторяется, обратитесь в сервис. Постоянно низкое давление может указывать на повреждение шины или неисправность системы TPMS.

5. Вибрация автомобиля во время движения

Чрезмерная вибрация при движении может быть вызвана разными факторами, включая проблемы с шинами. Неравномерный износ протектора, разбалансировка колес или деформация шины могут вызвать вибрацию, ощущаемую через руль или сиденье. Такая вибрация не только снижает комфорт езды, но может указывать на потенциально опасные проблемы с подвеской или шинами.

6. Возраст шин более 3 лет

Даже если шины обладают хорошим видом и достаточной глубиной протектора, со временем резина стареет и теряет свои свойства. После 3-4 лет эксплуатации рекомендуется ежегодно проводить профессиональный осмотр шин. Проверяйте дату производства шин – она указана на боковине в формате недели и года (например, 2620 означает 26 неделя 2020).

7. Влияние погодных условий

Экстремальные температуры, ультрафиолетовое излучение и влажность могут ускорить старение резины. Регулярно осматривайте шины на мелкие трещины на боковинах и между блоками протектора. Эти трещины могут казаться незначительными, но указывают на деградацию материала шины и могут привести к ее внезапному разрушению.

Регулярная проверка и замена шин — залог безопасности на дороге. При выборе новых шин следует обращать внимание на их качество и долговечность, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию в течение длительного времени.

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