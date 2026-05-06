Не тільки діти за кермом: чого ще чекати водіям від дорожньої реформи (головне)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цифрові документи отримають повну юридичну силу
В Україні готується масштабна реформа дорожнього руху. Вона, зокрема, торкнеться правил отримання прав, віку водіїв та посвідченнь.
Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на законопроєкт під номером 15200, який уже зареєстрований у Верховній Раді та знаходиться на розгляді Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Головне із документа:
Європейська система категорій
Законопроект адаптує класифікацію транспортних засобів до стандартів Євросоюзу. Зміни передбачають впровадження категорії AM для мопедів (з максимальною швидкістю 45 км/год) та категорії A2 для мотоциклів, потужність яких не перевищує 35 кВт.
Оновлений список категорій: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, TM (трамвай), Tb (тролейбус).
Омолодження водіїв – нові правила допуску до керування транспортними засобами
Доступ до керма може стати поетапним: чим потужніший транспорт, тим більше вимог до віку та стажу.
Ось як це працюватиме:
- 15 років — можна сідати на мопеди та легкі скутери ( AM ).
- 17 років — дозволено керувати легковим авто ( B, BE ), але тільки якщо поруч сидить досвідчений водій (стаж від 2 років).
- з 20 років – потужні мотоцикли (категорія А) за умови дворічного стажу на А2, або з 24 років – для прямого доступу;
- 24 роки — допуск до автобусів ( D, DE ). Якщо пройшли спецнавчання, то можна раніше – з 21 року.
Обмеження та покарання
- Посвідчення водія, видане особі вперше, дійсне протягом двох років з дня його видачі
- Після позбавлення прав доведеться знову складати іспити та проходити медогляд
- Якщо водій не забрав готовий документ із сервісного центру протягом одного року права вважатимуться анульованими
- Якщо права, видані вперше, було вилучено через порушення правил дорожнього руху — посвідчення також анулюється
- Якщо підстави для відновлення прав виникли через рік чи пізніше, водій зобов’язаний повторно скласти іспити з вищої категорії, яка зазначена у його посвідченні.
Цифрові документи
Цифрові посвідчення повністю прирівнюються до паперових: тепер права та техпаспорт у "Дії" стануть самодостатніми. Паперові чи пластикові оригінали мати при собі більше не обов’язково — електронні версії набувають статусу повноцінного юридичного документа.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що камери автоматичної фіксації ПДР годують скарбницю сотнями мільйонів.