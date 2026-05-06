Не тільки діти за кермом: чого ще чекати водіям від дорожньої реформи (головне)

Цифрові документи отримають повну юридичну силу

В Україні готується масштабна реформа дорожнього руху. Вона, зокрема, торкнеться правил отримання прав, віку водіїв та посвідченнь.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на законопроєкт під номером 15200, який уже зареєстрований у Верховній Раді та знаходиться на розгляді Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Головне із документа:

Європейська система категорій

Законопроект адаптує класифікацію транспортних засобів до стандартів Євросоюзу. Зміни передбачають впровадження категорії AM для мопедів (з максимальною швидкістю 45 км/год) та категорії A2 для мотоциклів, потужність яких не перевищує 35 кВт.

Оновлений список категорій: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, TM (трамвай), Tb (тролейбус).

Омолодження водіїв – нові правила допуску до керування транспортними засобами

Доступ до керма може стати поетапним: чим потужніший транспорт, тим більше вимог до віку та стажу.

Ось як це працюватиме:

15 років — можна сідати на мопеди та легкі скутери ( AM ).

— можна сідати на мопеди та легкі скутери ( ). 17 років — дозволено керувати легковим авто ( B, BE ), але тільки якщо поруч сидить досвідчений водій (стаж від 2 років).

— дозволено керувати легковим авто ( ), але тільки якщо поруч сидить досвідчений водій (стаж від 2 років). з 20 років – потужні мотоцикли (категорія А) за умови дворічного стажу на А2, або з 24 років – для прямого доступу;

– потужні мотоцикли (категорія А) за умови дворічного стажу на А2, або – для прямого доступу; 24 роки — допуск до автобусів ( D, DE ). Якщо пройшли спецнавчання, то можна раніше – з 21 року.

Обмеження та покарання

Посвідчення водія, видане особі вперше, дійсне протягом двох років з дня його видачі

Після позбавлення прав доведеться знову складати іспити та проходити медогляд

Якщо водій не забрав готовий документ із сервісного центру протягом одного року права вважатимуться анульованими

Якщо права, видані вперше, було вилучено через порушення правил дорожнього руху — посвідчення також анулюється

Якщо підстави для відновлення прав виникли через рік чи пізніше, водій зобов’язаний повторно скласти іспити з вищої категорії, яка зазначена у його посвідченні.

Цифрові документи

Цифрові посвідчення повністю прирівнюються до паперових: тепер права та техпаспорт у "Дії" стануть самодостатніми. Паперові чи пластикові оригінали мати при собі більше не обов’язково — електронні версії набувають статусу повноцінного юридичного документа.

Дорожня реформа в Україні. Інфографіка "Телеграфа"

