Не только дети за рулем: чего еще ждать водителям от дорожной реформы (главное)

Цифровые документы получат полную юридическую силу

В Украине готовится масштабная реформа дорожного движения. Она, в частности, затронет правила получения прав, возраст водителей и удостоверения.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на законопроект под номером 15200, который уже зарегистрирован в Верховной Раде и находится на рассмотрении Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Главное из документа:

Европейская система категорий

Законопроект адаптирует классификацию транспортных средств к стандартам Евросоюза. Изменения предусматривают внедрение категории AM для мопедов (с максимальной скоростью 45 км/ч) и категории A2 для мотоциклов, чья мощность не превышает 35 кВт.

Обновленный список категорий: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tm (трамвай), Tb (троллейбус).

Омоложение водителей — новые правила допуска к управлению транспортными средствами

Доступ к рулю может стать поэтапным: чем мощнее транспорт, тем больше требований к возрасту и стажу.

Вот как это будет работать:

15 лет — можно садиться на мопеды и легкие скутеры ( АM ).

— можно садиться на мопеды и легкие скутеры ( ). 17 лет — разрешено водить легковое авто ( B, BE ), но только если рядом сидит опытный водитель (стаж от 2 лет).

— разрешено водить легковое авто ( ), но только если рядом сидит опытный водитель (стаж от 2 лет). с 20 лет — мощные мотоциклы (категория А) при условии двухлетнего стажа на А2, или с 24 лет — для прямого доступа;

— мощные мотоциклы (категория А) при условии двухлетнего стажа на А2, или — для прямого доступа; 24 года — допуск к автобусам (D, DE). Если прошли спецобучение, то можно раньше — с 21 года.

Ограничение и наказания

Удостоверение водителя, выданное лицу впервые, действительно в течение двух лет со дня его выдачи

После лишения прав придется снова сдавать экзамены и проходить медосмотр

Если водитель не забрал готовый документ из сервисного центра в течение одного года права будут считаться аннулированными

Если права, выданные впервые, были изъяты из-за нарушения правил дорожного движения — удостоверение также аннулируется

Если основания для восстановления прав возникли через год или позже, водитель обязан повторно сдать экзамены по высшей категории, которая указана в его удостоверении

Цифровые документы

Цифровые удостоверения полностью приравниваются к бумажным: теперь права и техпаспорт в "Дії" станут самодостаточными. Бумажные или пластиковые оригиналы иметь при себе больше не обязательно — электронные версии получают статус полноценного юридического документа.

