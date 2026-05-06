Не только дети за рулем: чего еще ждать водителям от дорожной реформы (главное)
Цифровые документы получат полную юридическую силу
В Украине готовится масштабная реформа дорожного движения. Она, в частности, затронет правила получения прав, возраст водителей и удостоверения.
Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на законопроект под номером 15200, который уже зарегистрирован в Верховной Раде и находится на рассмотрении Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Главное из документа:
Европейская система категорий
Законопроект адаптирует классификацию транспортных средств к стандартам Евросоюза. Изменения предусматривают внедрение категории AM для мопедов (с максимальной скоростью 45 км/ч) и категории A2 для мотоциклов, чья мощность не превышает 35 кВт.
Обновленный список категорий: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tm (трамвай), Tb (троллейбус).
Омоложение водителей — новые правила допуска к управлению транспортными средствами
Доступ к рулю может стать поэтапным: чем мощнее транспорт, тем больше требований к возрасту и стажу.
Вот как это будет работать:
- 15 лет — можно садиться на мопеды и легкие скутеры (АM).
- 17 лет — разрешено водить легковое авто (B, BE), но только если рядом сидит опытный водитель (стаж от 2 лет).
- с 20 лет — мощные мотоциклы (категория А) при условии двухлетнего стажа на А2, или с 24 лет — для прямого доступа;
- 24 года — допуск к автобусам (D, DE). Если прошли спецобучение, то можно раньше — с 21 года.
Ограничение и наказания
- Удостоверение водителя, выданное лицу впервые, действительно в течение двух лет со дня его выдачи
- После лишения прав придется снова сдавать экзамены и проходить медосмотр
- Если водитель не забрал готовый документ из сервисного центра в течение одного года права будут считаться аннулированными
- Если права, выданные впервые, были изъяты из-за нарушения правил дорожного движения — удостоверение также аннулируется
- Если основания для восстановления прав возникли через год или позже, водитель обязан повторно сдать экзамены по высшей категории, которая указана в его удостоверении
Цифровые документы
Цифровые удостоверения полностью приравниваются к бумажным: теперь права и техпаспорт в "Дії" станут самодостаточными. Бумажные или пластиковые оригиналы иметь при себе больше не обязательно — электронные версии получают статус полноценного юридического документа.
