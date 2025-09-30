Конфіскація авто та до 51 тис. штрафу: в Україні готують жорсткіші покарання за порушення ПДР

Штрафи за перевищення швидкості та керування у стані алкогольного сп'яніння значно зростуть

В Україні готуються змінити законодавство у сфері дорожнього руху, посиливши відповідальність для водіїв-порушників, особливо за перевищення швидкості.

Однією з ключових пропозицій є скасування "допустимого" перевищення швидкості менше ніж на 20 км/год та збільшення максимального штрафу до 3 400 грн. Відповідні зміни передбачені у законопроєкті №13314, який подали до Верховної Ради члени Комітету з питань транспорту та інфраструктури, більшість з яких представляє партію "Слуга народу".

У разі ухвалення, штрафи виглядатимуть так:

понад 10 км/год — 340 грн;

понад 20 км/год — 680 грн;

понад 30 км/год — 1 360 грн;

понад 40 км/год — 1 700 грн;

понад 60 км/год — 2 720 грн;

понад 80 км/год — 3 400 грн.

Окрім цього, пропонується підвищити відповідальність за керування у нетверезому стані та за систематичні порушення правил дорожнього руху. Нововведення стосуватимуться також технічного стану автомобілів — неправильних шин чи надмірно гучних вихлопів.

Найсуворішим правилом може стати конфіскація транспортного засобу на користь Збройних Сил України у випадках керування в стані сп’яніння під час воєнного стану. Передбачені й інші санкції: штрафи до 51 тис. грн, багаторічне позбавлення водійських прав, а в разі повторних порушень — вилучення авто.

Паралельно депутати пропонують інші новації:

жорсткіше покарання за систематичні порушення ПДР (проїзд на червоне, небезпечні обгони, невиконання правил щодо пішоходів);

обов’язкове використання зимових чи всесезонних шин (порушення – до 8 500 грн, повторне – позбавлення права керування);

встановлення чітких правил для електросамокатів та іншого персонального транспорту;

вимога для пішоходів носити світловідбивні елементи у темну пору доби;

відповідальність за дрифт — до 17 тис. грн і вилучення посвідчення водія;

штрафи за перевищення шуму авто — до 34 тис. грн.

Штраф за порушення ПДР

Також розглядається можливість запровадження системи штрафних балів та фіксації порушень громадянами через мобільні застосунки.

Як каже перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, штрафи — лише частина стратегії. Важливо також інвестувати у дороги та інфраструктуру. Серед першочергових завдань:

усунення "аварійних точок";

облаштування якісного освітлення на трасах;

будівництво багаторівневих розв’язок і безпечних переходів;

системне оновлення дорожнього покриття.

Позитивні результати вже дає система автофіксації. Нині в Україні діє 340 камер та понад 330 зон контролю TruCAM. За даними поліції, у цих місцях кількість аварій із тяжкими наслідками значно зменшилася.

Патрульна поліція паралельно тестує цифрові сервіси, серед яких електронне оформлення ДТП. У планах — створення єдиної бази даних за європейським зразком, що дозволить аналізувати причини аварій та запобігати їм.

Окремий акцент робиться на освіті: у шкільній програмі обов’язковим стане курс із правил дорожнього руху. Очікується, що це допоможе виховати нову культуру відповідальності серед майбутніх водіїв.

