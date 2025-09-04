Золота жила України: камери автоматичної фіксації ПДР годують казну сотнями мільйонів

"Телеграф" розповідає, як український бюджет заробляє мільярди на порушниках ПДР

В кожній області України стоять десятки камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. Більшість водіїв хвилюється, щоб не попастися під об'єктив і не втратити певну суму зі свого гаманця.

Але мало хто знає, що державна казна отримує від цих камер чималі доходи. "Телеграф" з'ясував, скільки заробляє держава на штрафах за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих автоматично.

У відповідь на запит журналістів Державна казначейська служба України надала офіційні дані про надходження у бюджет від камер автофіксації. Порушники, яких спіймала камера, сплачують у бюджет штраф за кодом класифікації доходів бюджету 21081800 "Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". Відповідно до нього, до державної казни надійшло 712 мільйонів 75 тисяч гривень. І це лише за період з початку січня до кінця липня 2025 року.

Ця сума показує лише частину загального "врожаю" від порушників ПДР. Адже паралельно працюють і інші джерела штрафів за безпеку руху.

Не тільки швидкість: що бачать розумні камери

Сучасні системи автофіксації в Україні фіксують більше порушень, ніж просто перевищення швидкості. Зокрема, це:

перевищення дозволеної швидкості руху;

проїзд на червоне світло світлофора (функцію тестують, повноцінно запрацює до кінця 2025 року);

їзду по смузі громадського транспорту;

фотофіксація та розпізнавання державних номерних знаків.

Відповідь на запит, Державна казначейська служба України

Державна казначейська служба України, відповідь на запит

Автоматика працює цілодобово

На відміну від звичайних патрульних, камери автофіксації працюють 24 години на добу без вихідних і відпусток. Вони не можуть взяти хабар, не втомлюються і не пропускають порушників через особисті симпатії.

Кожна зафіксована камерою подія автоматично потрапляє до бази даних. З бази беруться дані про власника авто і формується протокол, згідно з яким генерується штраф. Система працює без людського втручання — від моменту порушення до винесення постанови.

Де стоять найприбутковіші камери

Як повідомляв "Телеграф", найбільше доходів приносить камера на трасі M-06 "Київ – Чоп" на Житомирщині (між Рівним та Житомиром). За вісім місяців 2024 року вона виписала майже 69 тисяч штрафів на суму понад 18 мільйонів гривень.

На другому місці за прибутковістю — камера на трасі M-30 у Вінницькій області. Вона зібрала понад 16 мільйонів гривень штрафів за аналогічне порушення. Тут діє суворе обмеження — лише 50 км/год.

Трійку найуспішніших замикає камера на трасі М-09 у Львівській області. Вона принесла бюджету майже 14,6 мільйона гривень у той же період.

До десятки найприбутковіших також потрапили камери на об'їзній у Броварах, Дніпровській набережній у Києві, трасі "Київ – Одеса" в селі Чабани та кілька камер на Прикарпатті.

Розмір штрафів за порушення, які спіймали на камеру

Відповідно до вимог Правил дорожнього руху у населених пунктах дозволена швидкість руху не більше 50 км/год. Розмір штрафу за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год становить 340 грн, понад 50 км/год – 1,7 тис. грн.

Якщо сплатити штраф протягом десяти днів від дня отримання постанови, можна отримати знижку на штраф і сплатити лише 50%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у деяких випадках штраф може зрости удвічі. Після цього також справу передадуть до виконавчої служби, яка буде намагатися примусово стягнути штраф.