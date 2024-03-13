Военный обозреватель говорит, что Украина сейчас вышибает нефтеперерабатывающую инфраструктуру РФ

Коротко, емко и по сути. Я и сам был удивлен, когда Россия взялась за открытый террор, пытаясь буквально заживо заморозить украинцев, оставив их без тепла и электричества, о чем, не скрывая этого, прямо и заявлял Путин. Нет, я конечно не ожидал от русских никакого гуманизма, но даже мне, с моей лейтенантской кочки было понятно, что Украине дадут все эти "пэтриоты", "насамсы", "ириски", "гепарды", "скайнексы" и иже с ними..

А что есть у русских? Панцири, да? Советские С-300? Или их стероидные аналоговнеты С-400? Остался ли кто-то, кто не в курсе, что совковое оружие всегда было вторичным западному, и что с развалом СССР, российская оборонка тупо занимается доводкой советского наследства? А если учесть масштабы территории РФ? Как защитить свое небо, когда ты накрал 1/6 часть суши?

Я был удивлен тому, как можно так не уметь в причино-следственные. Куда они полезли? Энергетическая и нефтеперерабатывающая инфраструктура — главный источник дохода Кремля — они же ничего не производят, им элементарно больше нечего предложить миру. А Украина сейчас вышибает нефтеперерабатывающую инфраструктуру — единственного российского кормильца. И делает это вполне успешно. На фоне побоища флота РФ в Черном море, Украина приступила к вытиранию ног об энергетические и финансовые потуги России. Это максимальное унижение — русским показывают их настоящее место. Подлинная асимметрия в действии.

Источник: пост Левина в Telegram