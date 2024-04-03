Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич розповів, чого чекати від нової призовної кампанії в Росії

Путін підписав указ про початок весняного призову до армії. Сумарно мають намір набрати близько 150 тисяч людей. Це більше, ніж під час осіннього призову 2023 року (набирали 130 тисяч), але можна порівняти з даними весни 2023, коли закликати збиралися 147 тисяч осіб. На цьому можна було б поставити крапку, якби не кілька особливостей. Є сенс розібратися, враховуючи російсько-українську війну, що триває, і спроби Кремля забезпечити собі "перемогу на фронті".

Особливість 1: 150 тисяч і багато та мало?

На перший погляд, масштаби весняного призову зіставні з 2023 роком (закликали 147 тисяч), але більші за весну 2022 (134,5). Зростання потреби у строковиках пов’язане з двома етапами збільшення чисельності ЗС РФ – путін видавав відповідні укази у 2022 та 2023 роках. Обидва рази чисельність армії збільшувалася приблизно на 130 тисяч, причому рахунок військової компоненти, а чи не цивільного персоналу.

Але одна справа видавати укази, інша – знайти призовників. Для розуміння ситуації раджу подивитися на віково-статеву піраміду населення РФ. У призовному віці зараз найменші покоління росіян. Тобто, на чергову призовну кампанію може просто не вистачити придатних (і охочих служити) громадян. Тим більше, що призовна кампанія триває двічі на рік. Саме тому в РФ збільшують призовний вік, прагнучи "захопити" і тих, хто сподівався "відсидітися" до заповітних 28 років

Особливість 2: Нові резерви у вигляді української молоді

Одним збільшенням призовного віку справа не обмежується. Кремль заявив про "приєднання нових територій". Тобто, окуповані частини Запорізької та Херсонської областей вважає своїми. Значить призов проходитиме і там (як і т. зв. "ЛНР" і "ДНР"). Молодим громадянам України "пропонуватимуть" послужити Росії. І переслідувати за відмову робити це — адже їх встигли оголосити "росіянами".

Особливість 3: Але чи не на фронті?

Не зовсім. У Кремлі, природно, заявляють, що строковиків не відправлятимуть на фронт. Як і у тилові райони окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Але про прикордонні області (Брянську, Білгородську, Курську, Ростовську) а також про чорноморський флот РФ ніхто нічого не говорив. Тому навіть строковики можуть виявитися учасниками цілком реальних бойових дій. А якщо у Кремлі вирішать спробувати "відкрити ще один фронт", наприклад, у напрямку Харкова, то гарантовано виявляться. І нарешті варто згадати історії допитів полонених в Україні. Є велика група з ідентичною життєвою історією — відразу після курсу молодого бійця товаришам пропонують контракт. Ті погоджуються (думаючи, що контрактником бути краще, ніж топтати термінову) і вже за тиждень два опиняються на фронті. Найчастіше у штурмових підрозділах.

Особливість 4: справа не лише у строковиках.

Крім, власне, строковиків (які можуть безпосередньо дійсно не потрапити на фронт), варто враховувати таку логіку:

Збільшення кількості термінових термінів навіть у тиловій частині звільняє частину контрактників, яких можна відправити на фронт тут і зараз

Окрім призовної кампанії, у т.з. "ДНР" та "ЛНР" на квітень заплановано чергову хвилю мобілізації. Ймовірно, аналогічні рішення будуть ухвалені по окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей.

Після теракту в підмосков’ї розгорнулася інформаційна кампанія, спрямована на мігрантів із Центральної Азії. З одного боку їх за визначенням демонізують, з іншого підкреслюють "виключення", якими є мігранти, що "воюють за Росію". Тобто посилиться процес вербування до російської армії вихідців із країн Центральної Азії.

І, нарешті, не припиняються запущені у 2022-23 роках механізми вербування, які дозволяли підтримувати чисельність армії (і навіть поступово нарощувати її), попри втрати на фронті.

Таким чином, можна припустити, що всіма перерахованими методами Росія намагається вже найближчими двома місяцями отримати додатковий людський ресурс для створення нового угруповання, здатного загрожувати Україні. Це, в принципі, не нове і прогнозоване: на тлі проблем за допомогою від партнерів на заході, внутрішньоукраїнських політичних процесів, пробуксування мобілізації (включаючи непристойно довге обговорення нового закону) для Кремля найближчі місяці є чудовим "вікном можливостей", в яке можна спробувати домогтися необхідного переваги і запропонувати вихід на переговори про, наприклад, перемир’я з "позицією сильного".

Але є одна дуже небезпечна для України тенденція. Це спроба повторити "кейс донбасу" в окупованих у 2022 році регіонах. Ідеться про те, щоб змусити українців йти воювати проти України. І тут для Кремля не такий важливий саме військовий результат — важливі жертви. Простіше кажучи, що більше мобілізованих (призваних) загине, то краще. Така собі спроба "роз’єднати кров’ю". І тут для України як держави, для українських спецслужб, структур, які займаються інформаційними операціями, є поле для роботи. З одного боку, дати алгоритми як уникнути призову/мобілізації (виїхати, на жаль, більшість не зможе), з іншого, подумати як гарантувати можливість переходу на свій бік тих, кого вже встигли загребти в російську армію. Ну і, зрештою, не забувати, що частина таких "мобілізованих" може допомогти і в розвідувальній діяльності.

А ще одна спроба активізації на фронті буде. І вона може розпочатися вже у травні. Чому і яка логіка — докладніше можна буде послухати та почитати після 11.04. Якраз буде опубліковано та презентовано наш із колегами політичний прогноз на найближчі 9-12 місяців.

Джерело: пост Тишкевича у Facebook