Справи проти керівництва НАБУ і САП, "Карфаген" та розбиті телефони: головне з заяв генерала Дуки
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Сергій Дука 18 листопада виступив на засіданні парламентської ТСК, де розповів про розслідування щодо керівництва НАБУ і САП, можливе політичне втручання у кримінальні справи та нові обставини операції "Карфаген".
Головні заяви генерала:
- Справи проти Кривоноса. Підрозділ Дуки супроводжував матеріали щодо можливого фіктивного встановлення батьківства директором НАБУ для уникнення відповідальності за підкуп виборців, а також земельної справи в Обухові.
- Підозра Кривоносу. Матеріали були підготовлені ще наприкінці 2025 року, однак рішення відкладали. Дука заявив, що тодішній генпрокурор Руслан Кравченко посилався на відсутність політичного рішення.
- $10 тисяч і оточення Клименка. СБУ документувала можливі корупційні домовленості у справі мера Самбора. В епізоді з передачею $10 тисяч фігурувало адвокатське бюро, де працює дружина керівника САП.
- Вилучення матеріалів СБУ. Під час обшуку в кабінеті Марії Вдовиченко детективи НАБУ вилучили аналітичну довідку щодо керівництва НАБУ і САП. Дука пов'язав це з можливим витоком інформації фігурантам справ.
- "Карфаген" і "Хімпром". Співпрацю з Андрієм Осіповим генерал пояснив оперативними завданнями щодо ФСБ та кримінальних угруповань. Причетність до прикриття наркобізнесу Буркіна заперечив, нагадавши про санкції, ініційовані його підрозділом у 2023 році.
- Обшук і телефони. Дука підтвердив знищення двох смартфонів, пояснивши це захистом агентурних контактів і державної таємниці. Також розповів про проникнення детективів до будинку, де перебувала охорона "Альфи".
- Магамедрасулов і "Мідас". Генерал поставив під сумнів роль детектива НАБУ в розслідуванні справи Міндіча та назвав медійну кампанію навколо нього "героїзацією".
- Абакумов і "Акім". Дука звинуватив детектива НАБУ Олександра Абакумова в поширенні неправдивої інформації, заперечив приписуване листування, використання позивного "Акім" і незаконний доступ до реєстрів.
- Політичний тиск. Генерал заявив про використання керівництвом НАБУ і САП кримінальних проваджень та інформаційних кампаній як важелів впливу на владу, водночас заперечивши інституційний конфлікт між СБУ та антикорупційними органами.
- Зв'язки Христенка з керівництвом САП. Дука порушив питання контактів засудженого за держзраду екснардепа Федора Христенка з керівництвом САП, зокрема Олександром Клименком. Частина матеріалів, за його словами, засекречена.
- Поліграфи в НАБУ. За словами генерала, за рік жоден співробітник НАБУ не пройшов перевірку за новою процедурою, оскільки Бюро досі не погодило методологію із СБУ. ТСК доручила перевірити виконання законодавства.
- Справа "Карфаген". Дука заявив, що попри гучну інформаційну кампанію та повідомлення про підозру, детективи НАБУ досі жодного разу його не допитали.