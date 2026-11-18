Сі Цзіньпін розпочав своє правління з нагадування соратникам про історичні образи

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Якщо Пекін встановить контроль над Тайванем, наступною ціллю може стати Росія: Москва дедалі більше залежить від Китаю, а Пекін може спробувати розрахуватися з нею за історичні територіальні втрати.

Цю оцінку Дмитро Кулеба висловив під час відповідей на запитання глядачів на своєму YouTube-каналі. Він пояснив, як пов’язує конкуренцію китайських товарів на західних ринках із пам’яттю Пекіна про колоніальне минуле.

Як Китай розраховується із Заходом

Кулеба пояснив, що Пекін не забув історичних кривд. Після приходу до влади Сі Цзіньпін показав соратникам експозицію про приниження Китаю західними державами в XIX – на початку XX століття й назвав своєю місією змусити винуватців відповісти. Публічно цю мету він представив як відновлення могутності країни.

"Програма Відродження Китаю насправді є програмою помсти", – заявив Дмитро Кулеба.

Приклади такої політики він бачить у тиску китайських автомобілів на німецький автопром, заповненні європейських ринків китайськими товарами та витісненні британського й французького впливу з Африки. Зокрема, конкуренцію з Німеччиною Кулеба трактує як відповідь за колонізацію китайських територій і жорстоку колоніальну політику.

Конкуренцію китайських автомобілів із німецьким автопромом Кулеба трактує як відповідь за колоніальне минуле Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому наступною Кулеба називає Росію

Наступним рубежем для Пекіна Кулеба вважає Тайвань. Він очікує, що острів у тій чи іншій формі перейде під китайський контроль, і висловлює побажання, щоб це відбулося мирно. Після цього, за його логікою, залишиться одна країна, з якою Китай ще не розрахувався за "століття принижень", – Росія.

"Ніхто не вкрав у Китаю більше землі, ніж це зробила Росія, включно з містом Владівосток... і зрештою буде так, що Росія заганяє себе в китайське рабство", – сказав Дмитро Кулеба.

Він також стверджує, що Китай багато років сприяє переселенню китайців до Сибіру, на території, які називає історично китайськими. Кулеба описує це як довготривалу політику заселення: людей заохочують їхати, господарювати, залишатися жити й народжувати дітей. Саме таку послідовність він пов’язує з уявленням про помсту як страву, яку їдять холодною.

Майбутнє Москви Кулеба бачить у ролі молодшого партнера Пекіна. Посилаючись на американських і європейських аналітиків, які займаються російською тематикою, він говорить про розуміння цієї небезпеки серед частини російських еліт і розвідки. Водночас застерігає від недооцінки Росії: її вплив досі підтримують інструменти корумпування іноземних еліт, ядерна зброя та позиції на світовому енергетичному ринку, зокрема газовому.

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Путін 18 листопада розпочав переговори із Сі Цзіньпіном у Шеньчжені.