Співзасновник Агентства моделювання ситуацій спеціально для "Телеграфу" пояснив, як змінився світ після Другої світової

На зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін заявив, що Пекін виступає за мирну конференцію, яку визнають як Росія, так і Україна. На ній, мовляв, має відбутися справедливе обговорення всіх пропозицій.

Тобто дав зрозуміти, що "крутив" Глобальний саміт миру за українською формулою, який планується у Швейцарії у середині червня. Дивовижного тут нічого немає. Зрозуміло, що Китай допомагає РФ, але воліє відкрито не виступати за жодну зі сторін. Йому вигідніше спостерігати.

При цьому опція війни КНР з Тайванем нікуди не поділася. І всі процеси дуже взаємопов’язані. І російсько-українська війна, і загострення на Близькому Сході, і реакція США з Європою.

Водночас у самого Китаю з’явилися серйозні економічні проблеми. Керівництво намагається державними грошима гасити всі пожежі, які спалахують на внутрішньому ринку. І рано чи пізно це може призвести до таких наслідків, що китайські лідери вирішать – війна є найкращим виходом з ситуації.

При цьому Китай це не РФ, не Іран. Країна специфічна, якій експансія не властива. Величезна країна, яка живе своїм світом, своїми проблемами. І напад на Тайвань відбудеться лише у випадку, якщо і всередині КНР, і у світі в цілому все піде за найгіршим сценарієм. Тобто буде економічна катастрофа в Китаї, а війни в Україні та на Близькому Сході почнуть виплескуватися, переходити в глобальніші, залучаючи до себе все більше гравців.

І у такому разі Третя світова стане офіційною реальністю. Хоча фактично вона вже йде. Просто змінився характер війни, якщо порівнювати з Першою та Другою світовими. Ми живемо зовсім в іншому світі – глобалізованому, комп’ютеризованому, ядерному. У світі, де можливе повне знищення всіх і вся, чого раніше не було.

І зрозуміло, що, якщо Китай сіпнеться на Тайвань, а США "впишеться" за нього, до виру цього конфлікту залучаться багато хто, як мінімум, у Тихоокеанському регіоні. Там повно як союзників, так і ненависників КНР. І кожен зробить свій внесок…

А враховуючи, що Китай має вплив на Північну Корею, за такого розвитку подій вона точно атакує Південну. І врешті-решт запалає все…

Думаю, що Китай це розуміє. Тому воліє не ескалювати. І вичікувати.

Наприклад, коли Тайвань сам впаде йому до рук після чергових виборів там чи ослаблення допомоги з боку США.