Глава Українського аналітичного центру спеціально для "Телеграфу" пояснив, як Пекін нав’язує російському бізнесу свої правила гри

Китайська Народна Республіка та Росія цього тижня домовилися про подальше поглиблення стратегічного співробітництва. І хоча у нещодавній телефонній розмові президент США Джо Байден попереджав китайського лідера Сі Цзіньпіна не допомагати росіянам у відновленні військово-промислової бази, що робиться шляхом збільшення торговельного обороту між РФ і КНР, офіційний Пекін до попереджень не прислухався.

Втім, це не дивно, адже Китай веде свою гру. І за рахунок відносно дешевої сировини з Росії намагається врятувати свою економіку. А там зараз є великі проблеми. Тому що у торговельній війні США переграли КНР.

Китай програв битву за інвестиції (старі інвестори звідти тікають, нові – не заходять), за зростання економіки, за нові ринки збуту, за стримання інфляції. Плюс – зростає державний борг.

І щоб триматися на плаву, він використовує Росію. Купує там дешево нафту, причому не за юані (як просить РФ), а за рублі.

А рубль – це не валюта, особливо у його нинішньому стані. Потім Китай з купленої за рублі, та ще й зі знижкою, нафти робить паливо і продає тим же США та Європі за долари та євро відповідно. І пристойно на цьому заробляє.

І за такого розкладу КНР вигідно, щоб російсько-українська війна тривала якнайдовше. Адже чим довшою буде війна, тим слабшою, залежнішою від Китаю стане Росія. І погоджуватиметься на нові й нові поступки.

Китай уже підім’яв під себе майже половину російського ринку. Тепер підминає ще й території Далекого Сходу. Поки що в концесію, на десятки років. А там – як піде.

При цьому росіяни буквально стають китайськими васалами. Простий приклад. Якщо російська компанія хоче провести зовнішньоекономічні розрахунки у китайських юанях – їй це робити не можна. А ось китайські можуть розраховуватись хоч юанями, хоч рублями.

Тобто російському бізнесу нав’язують проводити такі розрахунки лише через китайські компанії.