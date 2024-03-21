Залишилося недовго: ЗМІ дізналися, коли Китай розпочне нову війну

Є всі ознаки підготовки до бойових дій

Китайська Народна Республіка (КНР) останніми роками збільшила оборонний бюджет на 16% до 223 мільярдів доларів США. Американський адмірал знайшов ознаки підготовки вторгнення до Тайваню до 2027 року.

На це вказує збільшення фінансування оборонного бюджету, поповнення авіації та військово-морського флоту. Про це йдеться у свідченнях адмірала Джона Акіліно комітету Палати представників США зі Збройних сил, повідомляє Bloomberg.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) за останні три роки суттєво поповнила свої ресурси. З 2020 року вона отримала понад 400 винищувачів, 20 великих військових кораблів. Арсенал крилатих та балістичних ракет був подвоєний.

"Все вказує на вказівку голови Сі Цзіньпіна на зустрічі НВАК бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Дії НВАК вказують на їхню здатність відповідати кращому графіку Сі Цзіньпіна щодо об’єднання Тайваню з материковим Китаєм силою, якщо буде наказано", — сказав він.

Адмірал звернув увагу, що військові КНР вже відпрацьовують завдання, імітуючи оточення острова за допомогою морської та повітряної блокади. Але водночас у розвідці США вказують, що Китай бажає уникнути прямого військового конфлікту через вторгнення до Тайваню, хоч і бажає взяти острів під свій контроль.

У американських чиновників викликає тривогу співпраця КНР із Росією. За їхніми даними, Сі Цзіньпін надав економічну допомогу кремлівському режиму для вторгнення в Україну. Є також факти співробітництва країн у сфері безпеки, про що заявив член Палати представників Майк Роджерс.

Зазначимо, що Тайвань став головною темою розмови між Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним, яку вони провели 8 лютого. Говорили вони і про двосторонні стосунки. А ось про Україну в тій розмові не згадали.

Раніше "Телеграф" писав, що Тайвань постачає в Росію обладнання, яке використовується для створення озброєння. Щоправда, це не прямі постачання. Обладнання виявляється у РФ завдяки посередництву третіх країн. Офіційно Тайвань приєднався до антиросійських санкцій.